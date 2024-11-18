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Oğlu babasının adeta kopyası!

Güncelleme Tarihi:

#Angelina Jolie#Knox Leon Jolie Pitt#Brad Pitt
Oğlu babasının adeta kopyası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 15:52

Bir zamanlar gösteri dünyasının en çok ilgi gören çiftiydiler. Yaşadıkları aşk ne kadar dillere destan olduysa boşanmaları da bir o kadar konuşuldu. Hollywood’un iki büyük yıldızı yıllar önce yollarını ayırdı ama bu ayrılığın yankısı hâlâ sürüyor…

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Brad Pitt ve Angelina Jolie yollarını ayırdıklarından beri devam eden kavgaları ve hukuk savaşlarıyla gündemde.

Bu sürede Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon’la yeni bir aşka yelken açarken Angelina Jolie kırık kalbini aşka kapatmıştı.

2016’dan beri adı zaman zaman birileriyle anılsa da kimselerle bir ilişki yaşamayan Angelina Jolie hayatını tamamen altı çocuğuna adamış durumda.

Oğlu babasının adeta kopyası

KALBİ YILLARDIR BOŞ… KIRMIZI HALIYA YİNE OĞLUYLA ÇIKTI

Tüm davetlere ve galalara sadece onlarla katılan Angelina Jolie dün gece de Governors Ödülleri'ne en küçük oğlu Knox Jolie-Pitt'le katıldı.

Oscar ödüllü 48 yaşındaki aktris ve 16 yaşındaki yakışıklı oğlu, Ray Dolby Balo Salonu'ndaki kırmızı halıyı adeta ele geçirerek çarpıcı tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

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Oğlu babasının adeta kopyası

EN KÜÇÜK OĞLU BABASININ KOPYASI GİBİ

Jolie, Hollywood ihtişamını yansıtan pırıltılı altın ve gümüş kolsuz elbisesiyle göz kamaştırırken, büyük boy elmas küpeleri ve uyumlu kolyesi de mükemmel bir ışıltı kattı.

Rengini yeni açtırdığı saçlarını omuzlarından aşağı döken yıldız isim smokin giyen oğlunun koluna girerek poz verdi.

Oğlu babasının adeta kopyası

Annesinin boyunu geçen Knox yakışıklılığıyla nam salan babası Brad Pitt’e olan çarpıcı benzerliğiyle dikkat çekti.

ANNE VE BABALARININ SAVAŞINDA TARAF OLDULAR

Angelina Jolie ve Brad Pitt ayrıldıklarından beri çiftin altı çocuğu birer birer babalarına cephe almış ve 18 yaşını geçen dört çocukları babalarının soyadı Pitt’i kullanmamaya başlamıştı.

Oğlu babasının adeta kopyası

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Çiftin ilk biyolojik çocukları olan Shiloh 18 yaşını doldurur doldurmaz babasının soyadını nüfusundan sildirmişti.

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SHILOH 18 YAŞINI DOLDURDUĞU GÜN MAHKEMEYE KOŞTU

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt olarak doğan genç kız artık yasal olarak sadece Shiloh Nouvel Jolie soyadıyla anılacak.

Oğlu babasının adeta kopyası

Çiftin kızları Zahara da üniversiteye başladıktan sonra yaptığı bir konuşmada kendini Zahara Jolie olarak tanıtarak Brad Pitt’in soyadından vazgeçmişti. Ünlü çiftin tüm çocuklarının yakın zamanda aynı hamleyi yapıp sadece annelerinin soyadı Jolie’yi tercih etmeleri bekleniyor.

EN KÜÇÜK ÇOCUKLARI DA BABALARINDAN VAZGEÇTİ…

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Angelina Jolie ve Brad Pitt’in en küçük çocukları, Knox’un ikizi Vivienne de annesiyle birlikte prodüksiyonunda birlikte çalıştıkları ve bir de Tony Ödülü kazandıkları The Outsiders oyunu sahnelenirken ortak dövme yaptırdıkları yakın zaman önce ortaya çıkmıştı.

Oğlu babasının adeta kopyası

Jolie röportajında “Kızım Viv ile birlikte The Outsiders’da çalışırken “Stay Gold” yazısından ortak bir dövme yaptırdık. Bu bizim için ayrı ayrı ve birlikte çok şey ifade ediyor,” dedi.

Çiftin tıpkı diğer çocukları gibi Vivienne de The Outsiders oyununun afişi hazırlanırken babası Brad'in soyadını kullanmayarak Vivienne Jolie'yi tercih etti.

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Oğlu babasının adeta kopyası

BRAD PITT ÇOCUKLARINI YILLARDIR GÖRMÜYOR

Brad Pitt’le ayrılıkları ve tüm bu hukuk mücadelesi boyunca çiftin 6 çocuğunun tamamı da anneleri Jolie’den yana tavır aldı. Uzun süredir çocuklarıyla görüntülenmeyen Brad Pitt’in onları 8 yıldır görmediği söyleniyor. Angelina Jolie ise çocuklarına kol kanat geriyor ve sürekli onlarla birlikte vakit geçirmek için oyunculuk kariyerini bile ikinci plana atmış durumda.

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#Angelina Jolie#Knox Leon Jolie Pitt#Brad Pitt

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