Oğlu babasının adeta kopyası!

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Brad Pitt ve Angelina Jolie yollarını ayırdıklarından beri devam eden kavgaları ve hukuk savaşlarıyla gündemde.

Bu sürede Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon’la yeni bir aşka yelken açarken Angelina Jolie kırık kalbini aşka kapatmıştı.

2016’dan beri adı zaman zaman birileriyle anılsa da kimselerle bir ilişki yaşamayan Angelina Jolie hayatını tamamen altı çocuğuna adamış durumda.





KALBİ YILLARDIR BOŞ… KIRMIZI HALIYA YİNE OĞLUYLA ÇIKTI

Tüm davetlere ve galalara sadece onlarla katılan Angelina Jolie dün gece de Governors Ödülleri'ne en küçük oğlu Knox Jolie-Pitt'le katıldı.

Oscar ödüllü 48 yaşındaki aktris ve 16 yaşındaki yakışıklı oğlu, Ray Dolby Balo Salonu'ndaki kırmızı halıyı adeta ele geçirerek çarpıcı tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

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EN KÜÇÜK OĞLU BABASININ KOPYASI GİBİ

Jolie, Hollywood ihtişamını yansıtan pırıltılı altın ve gümüş kolsuz elbisesiyle göz kamaştırırken, büyük boy elmas küpeleri ve uyumlu kolyesi de mükemmel bir ışıltı kattı.

Rengini yeni açtırdığı saçlarını omuzlarından aşağı döken yıldız isim smokin giyen oğlunun koluna girerek poz verdi.

Annesinin boyunu geçen Knox yakışıklılığıyla nam salan babası Brad Pitt’e olan çarpıcı benzerliğiyle dikkat çekti.

ANNE VE BABALARININ SAVAŞINDA TARAF OLDULAR

Angelina Jolie ve Brad Pitt ayrıldıklarından beri çiftin altı çocuğu birer birer babalarına cephe almış ve 18 yaşını geçen dört çocukları babalarının soyadı Pitt’i kullanmamaya başlamıştı.

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Çiftin ilk biyolojik çocukları olan Shiloh 18 yaşını doldurur doldurmaz babasının soyadını nüfusundan sildirmişti.

SHILOH 18 YAŞINI DOLDURDUĞU GÜN MAHKEMEYE KOŞTU

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt olarak doğan genç kız artık yasal olarak sadece Shiloh Nouvel Jolie soyadıyla anılacak.

Çiftin kızları Zahara da üniversiteye başladıktan sonra yaptığı bir konuşmada kendini Zahara Jolie olarak tanıtarak Brad Pitt’in soyadından vazgeçmişti. Ünlü çiftin tüm çocuklarının yakın zamanda aynı hamleyi yapıp sadece annelerinin soyadı Jolie’yi tercih etmeleri bekleniyor.

EN KÜÇÜK ÇOCUKLARI DA BABALARINDAN VAZGEÇTİ…

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Angelina Jolie ve Brad Pitt’in en küçük çocukları, Knox’un ikizi Vivienne de annesiyle birlikte prodüksiyonunda birlikte çalıştıkları ve bir de Tony Ödülü kazandıkları The Outsiders oyunu sahnelenirken ortak dövme yaptırdıkları yakın zaman önce ortaya çıkmıştı.

Jolie röportajında “Kızım Viv ile birlikte The Outsiders’da çalışırken “Stay Gold” yazısından ortak bir dövme yaptırdık. Bu bizim için ayrı ayrı ve birlikte çok şey ifade ediyor,” dedi.

Çiftin tıpkı diğer çocukları gibi Vivienne de The Outsiders oyununun afişi hazırlanırken babası Brad'in soyadını kullanmayarak Vivienne Jolie'yi tercih etti.

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BRAD PITT ÇOCUKLARINI YILLARDIR GÖRMÜYOR

Brad Pitt’le ayrılıkları ve tüm bu hukuk mücadelesi boyunca çiftin 6 çocuğunun tamamı da anneleri Jolie’den yana tavır aldı. Uzun süredir çocuklarıyla görüntülenmeyen Brad Pitt’in onları 8 yıldır görmediği söyleniyor. Angelina Jolie ise çocuklarına kol kanat geriyor ve sürekli onlarla birlikte vakit geçirmek için oyunculuk kariyerini bile ikinci plana atmış durumda.