Kalbindeki boşluğun acısını ne para ne de başarı doldurabildi… Hayatta her şeyi var ama yapayalnız kaldı: Eski aşklarını yaşlı gözlerle izliyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Servetinin sınırı yok, yaşına göre oldukça genç görünüyor, genç yıldızlar kadar fit, zorlu sahnelerde oynamak, dublör kullanmamak denince de ilk akla gelen oyuncu o…

Tom Cruise, sinemanın en büyük aksiyon kahramanı olabilir, ancak tanıyanlar onun hem aşk hayatını hem de Hollywood'daki itibarını kurtarmak için özel hayatında oldukça büyük bir mücadele içinde olduğunu söylüyor…

64 yaşına yeni giren ve her zaman genç görünen yıldızın, yanında göz alıcı bir hayat arkadaşı olmadan, yapayalnız kaldığı ortada. Tom Cruise ne yapsa gönül yarasına çare bulamıyor ve özel hayatındaki bu boşluğun üzüntüsünü derinden yaşıyor.

Haberin Devamı

Yıldız isim 2023'te kısa bir süre Londra’da yaşayan Rus sosyetik Elsina Khayrova ile görüşmüş, bu son derece gizli gönül macerası çabucak sona ermişti. Tom Cruise’un son aşkı ise Hollywood’un Kübalı güzeli Ana de Armas oldu.

Üç kez evlenen ve Hollywood’un ünlü güzelleriyle aşk yaşayan Tom Cruise’un hayatına giren tüm bu güzeller ondan ayrıldıktan sonra mutluluğu buldu. Cruise ise tüm eski sevgilileri mutlu mesut yaşarken onları uzaktan izleyerek hayıflanmakla yetindi.

Son aşkı Ana de Armas, müzisyen Beto Montenegro ile halka açık yerlerde aşk gösterileri yapıyor; 47 yaşındaki eski eşi Katie Holmes, kendisinden dokuz yaş küçük sanatçı Jason Bard Yarmosky ile aşk yaşıyor; Nicole Kidman, Ketih Urban’dan boşandıktan sonra yeni sevgilisi Michael Reinstein ile Portofino güneşinin tadını çıkarıyor ve Penelope Cruz da 16 yıldır Javier Bardem ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Şimdi ise, Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Cruise'un bu müzmin bekar statüsünden biraz "hayal kırıklığına uğradığını", eski sevgililerinin mutlu görünmesinden de kötü etkilendiğini ve bu yüzden de yeni filmi vizyona girmeden önce aşkı bulmayı umduğunu söyledi.

Haberin Devamı

"Tom, aşk hayatının sorunsuz gitmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda çünkü kendini sık sık çok yalnız hissediyor. Yakın arkadaşı Victoria Beckham onu ​​her zaman güzel ve genç biriyle tanıştırmaya çalışsa da, aşkı bulma konusunda çaresizliğe düşüyor.”

Tom Cruise’un aşkı ararken artık gönül maceraları değil sağlam bir ilişki ve evlilik peşinde olduğu da konuşuluyor.

Tom Cruise ve Ana de Armas’ın ilişkisi birlikte çalışırlarken alevlenmiş, bu duygular iş ilişkilerini karmaşıklaştırıp, Cruise Ana de Armas’a bunaltıcı bir ilgi göstermeye başlayınca aşkları sona ermişti. İkilinin arasının bozuk olmadığı, arkadaşlıklarının devam ettiği biliniyor.

Haberin Devamı

Cruise'un Mimi Rogers ve Kidman'dan sonraki üçüncü eski eşi ve kızı Suri'nin annesi Katie Holmes ise bugünlerde ünlü sanatçı Yarmosky ile yeni bir ilişki yaşıyor ve bunu Instagram'da resmileştirerek dosta düşmana çoktan duyurdu.

Holmes ve Cruise, 2005'teki hızlı ilişkileri, İtalya’da yaptıkları görkemli düğünleri ve 2006'da Suri'nin doğumuyla o dönemde Hollywood'un en yakından takip edilen ünlü çiftlerinden biri olmuşlardı. Çift 2012’de yollarını ayırdı.

Bu ayrılığın en büyük sebebinin Tom Cruise’un üyesi olduğu Scientology tarikatı, Katie Holmes ve kızını da bu tarikata sokmaya çalışıp Katie Holmes’dan şiddetli bir ret yemesi olduğu senelerdir biliniyor.

Haberin Devamı

“Katie Holmes ile yaşananlar, onun için kamuoyu önünde büyük bir aşağılanmaydı. Katie’nin hayatına devam etmesini görmek Tom için zor. Katie hakkında konuşmayı sevmiyor. Çevresindeki kimse Tom’un yanında onun adını anmıyor.”

Tom Cruise bu evlilikten doğan, tek biyolojik çocuğu Suri’yi 2012’den beri görmüyor. Bunun sebebinin de Scientology tarikatı olduğunun altı çiziliyor. Babası tarafından bir kenara atılan Suri, 18 yaşını doldurur doldurmaz babasının soyadından vazgeçti. Tıpkı Brad Pitt’in çocukları gibi…

Yakınları Tom Cruise’un kızı Suri'nin soyadını bırakmasının yıldız oyuncu için büyük bir yıkım olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Tom Cruise’un Nicole Kidman’la evliliğinden de Isabella ve Connor adında iki evlatlık çocuğu var. Eski çift, Days of Thunder filminin çekimleri sırasında tanıştı, 1990 Noel Arifesinde evlendi ve 11 yıl evli kaldı.

Ünlü aşıkların 2001'deki boşanmaları Hollywood'u şok etmişti. Nicole Kidman yakın zaman önce verdiği röportajda Cruise ile çok genç yaşta evlendiğini ve ona "çılgınca aşık olduğunu" söylemişti. Bunun kariyerini rayından çıkarabileceği konusunda uyarılmasına rağmen…

“Tom ve Nicole’un destansı bağırış çağırış kavgalar olurdu, New York'taki evlerindeki komşuları kulak tıkacı kullanmak zorunda kalırdı. Nicole Kidman’ın ondan ayrıldıktan sonra yakaladığı yükselişi kıskanıyor ama garip bir şekilde onunla gurur da duyuyor.”

Nicole Kidman Cruise’dan ayrıldıktan sonra Keith Urban’la 19 yıl evli kaldı, Sunday Rose ve Faith Margaret adında iki kızı oldu. Güzel yıldız bu evliliği bittikten sonra da bir yıl içinde aşkı yeniden buldu ve milyarder iş insanı Michael Reinstein’la birlikte.

Tüm eski aşkları sonradan mutluluğu bulsa da Tom Cruise'u hâlâ en çok rahatsız eden “mutluluk” Penelope Cruz’unki… İkili Tom Cruise ve Nicole Kidman boşandıktan sonra 2001’de Vanilla Sky filminin çekimlerinde tanışmıştı.

Cruise ve Cruz 2004'ün başlarında ayrıldılar. O dönemde aşıkların ayrılık kararının kariyer baskıları ve yoğun programlar nedeniyle karşılıklı ve dostane bir şekilde alındığı söylenmişti.

Penelope Cruz, 2010 yılında şu anki eşi, bir başka ünlü oyuncu Javier Bardem ile evlendi.

Tom Cruise’un Penelope Cruz’a deli gibi aşık olduğu, onunla evlenip çocuk sahibi olmayı çok istediği ve Cruz’un bu mutluluğu daha sonra Javie Bardem’le bulmasının Tom Cruise’u en çok yıkan gönül yarası olduğu iddiaları yıllardır konuşuluyor…

Tom Cruise eski aşkları yollarına böyle mutlu şekilde devam ederken yerinde saymaktan ve yalnız kalmaktan üzülmesi bir yana, bu konuda geleceği pek parlak görünmüyor:

"Tom'un bir kadını elde tutması zor çünkü kariyerini her şeyin önüne koyuyor. Her şey film yapmakla ilgili, sektöre takıntılı. Ayrıca Scientology'ye de çok bağlı, bu da bu dine mensup olmayan kadınlar için sorun. Tom'un asıl aşkı film yapmak ve bu da ilişkileri, arkadaşlıkları veya iş planları gibi yaptığı her şeyin önüne geçiyor. Tom'la bir ilişki içinde olmak, birçok kadının ya kaldıramayacağı ya da kaldırmak istemediği bir şey.”

Yıldız oyuncu bu aralar tamamen yeni filmi Digger ve bu film için yürütülen Oscar kampanyasına odaklanmış durumda.