Kalbinde yeşeren taze bir umuda sarıldı: Çocuklarımı alıp kapına geliyorum... Geri çevirme beni baba!

Haberin Devamı

2020 yılında resmi görevlerini bırakan Harry ile Meghan, bu arada boş durmayıp İngiliz kraliyet ailesi hakkında kelimenin tam anlamıyla ağızlarına geleni söylediler.

Hatta Harry hızını alamadı, babasını da ağabeyi William'ı da yerden yere vuran Spare (Yedek) adlı bir kitap yayınladı.

Bütün bunlar olup biterken de Harry ve Meghan ile ailenin İngiltere'deki kanadı, özellikle Prens William, Kate Middleton ve Kral Charles arasındaki uçurum giderek derinleşti.

Söylenenlere göre Kral Charles, küçük oğluna kıyamadığı için çok da fazla bir adım atmıyor. Ama zamanı gelip Prens William tahta çıkınca durum değişecek.





Haberin Devamı

YENİ BİR UMUT FİLİZLENDİ

Diğer yandan belli ki Prens Harry de bir yandan kanserle boğuşan babası Charles ile arasını yumuşatmak istiyor.

Bu zamana kadar İngiltere'ye gittiğinde babasıyla en fazla 55 dakika görüşebilen Harry, şimdi yeni bir umuda sarıldı.

En azından babası Charles ile arasını yumuşatmak için bu yaz mevsiminde Norfolk'a davet edilmeyi umuyor.

Harry'nin hayali, 77 yaşındaki babasıyla birlikte bir aile zamanı geçirmek.

Elbette bu buluşmaya sadece kendisi çağrılmayı ummuyor Harry. Onun hayal ettiği, karısı Meghan, oğlu Archie ve kızı Lilibet'nde yanında olması.

Eğer Harry'nin hayal ettiği bu buluşma gerçekleşirse Kral Charles da ABD'de büyüyen torunlarını, 2022 yılından bu yana ilk kez görmüş olacak.

HEP MECBUR KALDIKLARINDA İNGİLTERE'YE GİTMİŞLERDİ

Meghan ile Harry, son olarak dört yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'nci yılı nedeniyle çocuklarıyla birlikte ABD'ye gitmişti. O arada kızları Lilibet'in ilk doğum günü de Londra'da kutlanmıştı.

Bundan birkaç ay sonra da Harry ile Meghan, bu kez Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle İngiltere'ye gitmişti.

Prens Harry ise babasını son olarak geçen yılın eylül ayında gördü. Clarence House'daki bu buluşma ise çok da uzun sürmedi. Baba ile oğul sadece 55 dakika görüştükten sonra ayrıldılar.

Haberin Devamı

Doğrusu bu buluşmalar da pek öyle aile sıcaklığı yansıtmamışlardı.

AMA BABASININ GÜVENİNİ YIKTI BİR KERE

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kaynaklara bakılırsa Kral Charles, küçük oğluyla yakınlaşmaktan korkuyor.

Bunun nedeni de Sussex çiftinin bu özel görüşmelerden basına bazı ayrıntılar sızdırabileceği korkusu. Bu yüzden Charles, Harry ve Meghan'a temkinli yaklaşıyor.

Buckingham kaynaklarına göre Harry eğer babasıyla bir aile gibi bir araya gelmek istiyorsa öncelikle onun güvenini yeniden kazanmak zorunda.

Bu arada yeri gelmişken Harry'nin kurucularından biri olduğu Invictus Games oyunlarıyla ilgili bir dizi etkinlik için bu yaz İngiltere'ye gideceğini hatırlatalım.

Haberin Devamı

Bir başka ayrıntı daha var. Harry; ailesini İngiltere'ye götürmek için aileden ayrılırken kaybettiği yüksek koruma statüsünü yeniden kazanmayı bekliyor.