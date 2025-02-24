Kalbi öyle bir aşka düştü ki… Bu sefer ömürlük olsun!

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43 yaşında olmasına rağmen kariyerinin zirvesinde olduğu günlerden hiç de farklı görünmeyen Brezilyalı süper model hâlâ özel defileler için podyuma çıkmaya da devam ediyor.

ŞU ARALAR AŞKTAN BAŞI DÖNÜYOR

İki çocuk annesi süper model şu sıralar yeni ilişkisiyle gündemde. Üstelik kendisi de bu aşkı hayranlarıyla paylaşmak konusunda oldukça hevesli.

Alessandra Ambrosio, aralık ayından beri birlikte olduğu Buck Palmer’la büyük bir aşk yaşıyor.

İlişkileri ortaya çıktıktan sonra Ambrosio’nun memleketi Brezilya’da uzun bir tatil yapan ikili Los Angeles’a geri döndü.





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AŞKLARINI SAKLAYIP SAKLANMIŞLAR

Birlikte kahve içmeye çıkan taze aşıklar bir yandan koyu bir sohbete dalarken bir yandan da öpüşüp koklaşmadan durmadı.

İlişkilerini açıklamadan önce de bir süre gizlice görüştükleri Alessandra Ambrosio’nun paylaştığı fotoğraflardan açıkça belli olan çift aslında birbirlerine yabancı isimler değil…





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ÖNCEDEN BERİ BİRBİRLERİNDEN HABERDARDILAR

Buck Palmer daha önce Avustralyalı model Ashley Hart ile iki yıl evli kaldıktan sonra 2017 yılında ayrılmıştı.

Ashley Hart Victoria’s Secret modeli Jessica Hart’ın kız kardeşi. Kardeşi kadar ünlenmemiş olsa da Ashley Hart da uzun yıllar modellik yaptı. Ve muhtemelen ablası Jessica Hart’la arkadaş olan Alessandra Ambrosio’yla tanışıyorlardı.

Ambrosio ve ünlü bir mücevher tasarımcısı olan Buck Palmer ilk kez geçen yılın sonlarında Miami'deki Art Basel'de düzenlenen bir partide aşklarını kamuoyuna açıklamışlardı.





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"BU KEZ ÖMÜRLÜK OLSUN"

Yakın çevresi ünlü model için “İlişkilerinde çok zor zamanlar geçirdi ama aşka gerçekten inanıyor ve sonunda onu bulduğunu hissediyor” diyor.

Ve yine söylenenlere göre Alessandra Ambrosio bu kez yaşadığı bu aşkın “ömürlük” olmasını umuyor.

Ambrosio 10 yıl birlikte olduğu ve nişanlandığı Amerikalı iş adamı Jamie Mazur’dan 2018’de ayrılmıştı. Çiftin 16 yaşında Anja adında bir kızları ve 12 yaşında Noah adında bir oğulları var.

ERKEKLER ONUN ŞÖHRETİYLE BAŞ EDEMEDİ

Bu uzun ilişkisi bittikten sonra Nicolo Oddi ve Richard Lee’le birliktelik yaşayan Alessandra Ambrosio hayatına giren erkeklerin sahip olduğu şöhret ver servetle “başa çıkmakta” zorlandığını düşünüyordu…

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Yakın bir dostu ünlü modelin daha önceki yürümeyen ilişkileri için “Ona pek çok kez çalışmak zorunda olmadığı ve her şeyin zaten istese önüne serileceği söylendi. Buck’ın bunu asla yapmayacağını biliyor” diyor…