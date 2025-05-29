Belki de yÄ±llarca sadÄ±k eÅŸ rolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±.. Åžimdi genÃ§ meslektaÅŸÄ±na kur yapÄ±yor... Duygular sahneye sÄ±ÄŸmaz oldu

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Bu sÃ¶zler, kendisine sadÄ±k sandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± tarafÄ±ndan beklemediÄŸi bir ihanete uÄŸrayan kalbi kÄ±rÄ±k bir eÅŸe ait..

Tam 27 yÄ±l boyunca bir yastÄ±ÄŸa baÅŸ koyduÄŸu eÅŸi, rol arkadaÅŸÄ±na aÅŸÄ±k olup ona ihanet edince; Ã¼stelik bunu da aylar boyu saklayÄ±nca elbette kalbinin kÄ±rÄ±lmasÄ± doÄŸal.

Ama diÄŸer yandan da bu "acÄ±lÄ± eÅŸ" Ã§ok iyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±nÄ±n yapabileceklerini de biliyordu ve zaten buÂ ÅŸekilde ifade etti.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi, herkesin Ã¶rnek bir eÅŸ olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, sonradan bÃ¼yÃ¼k bir ihanetin mimarÄ± olarak hafÄ±zalara kazÄ±nan o Ã¼nlÃ¼ bambaÅŸka bir iddiayla gÃ¼ndemde...

Bu kez de yeni projesinde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± genÃ§ meslektaÅŸÄ±yla flÃ¶rt ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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Ä°NSANIN ADI BÄ°R KERE 'ALDATAN EÅž'E Ã‡IKINCA GERÄ°SÄ° DE GELÄ°YORÂ

Bu ilginÃ§ iddianÄ±n ana kahramanÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu Hugh Jackman.

Bunca yÄ±llÄ±k kariyeri boyunca sadÄ±k eÅŸ, iyi aile babasÄ± olarak tanÄ±nan Jackman; karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness'e The Music Man adlÄ± mÃ¼zikaldeki rol arkadaÅŸÄ± Sutton Foster'la ihanet edince herkesi ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kledi.

Jackman'Ä±n 27 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness sonunda ona boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±... Ã‡iftin servet paylaÅŸÄ±mÄ±, boÅŸanma anlaÅŸmalarÄ± bir yana ÅŸimdi Jackman bambaÅŸka bir konuyla gÃ¼ndemde.

Ãœstelik bu iddialarÄ±n merkezinde yine bir ihanet kuÅŸkusu var.

Daha doÄŸrusu bu yeni sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa Jackmam'Ä±n uÄŸruna yuvasÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Sutton Foster'a ihanet etmesi de an meselesi.

Gelin, bir bakalÄ±m neler olduÄŸuna.

Ä°DDÄ°ALAR ARKA ARKAYA: ONUNLA SAHNE DIÅžINDA DA FLÃ–RT EDÄ°YOR

56 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk babasÄ± Jackman ÅŸu sÄ±ralarda Sexual Misconduct of the Middle Classes, adlÄ± oyunda Ella Beatty ile aynÄ± sahneyi paylaÅŸÄ±yor.

Bu arada yeri gelmiÅŸken 25 yaÅŸÄ±ndaki Ella'nÄ±n, sinemanÄ±n iki bÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zÄ± Annette Bening ve Warren Beatty'nin kÄ±zÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

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Oyunda Hugh Jackman, Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸanan bir yazar ve profesÃ¶rÃ¼ canlandÄ±rÄ±yor. CanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakter de Ã¶ÄŸrencilerinden biriyle romantik bir iliÅŸkiye gidiyor. Bu karakteri de Ella oynuyor sahnede.

Elbette Jackman ve Ella Beatty, rol gereÄŸi sahnede fiziksel yakÄ±nlÄ±k iÃ§inde de gÃ¶nrÃ¼nÃ¼yorlar. Ä°ÅŸte ileri sÃ¼rÃ¼lenlerde gÃ¶re sahnedeki bu yakÄ±nlÄ±k, usul usul gerÃ§ek hayata da taÅŸmak Ã¼zere.

Radar Online adlÄ± internet sitesine konuÅŸan bir kaynak "Hugh ve Ella sahnede rol gereÄŸi tutkulu Ã¶pÃ¼cÃ¼kler paylaÅŸÄ±yorlar. Fakat Ã§evrelerindeki herkes sahne dÄ±ÅŸÄ±nda da Hugh'un genÃ§ rol arkadaÅŸÄ±yla flÃ¶rt ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼yor" diye konuÅŸtu.

Yine konuÅŸulanlara gÃ¶re bu durum Hugh Jackman ile Sutton Foster arasÄ±ndaki aÅŸk konusunda alarm zillerinin Ã§almasÄ±na neden oluyor.

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BABASI 'KIZIMDAN UZAK DUR' DÄ°YE UYARMIÅž:Â Ama iÅŸ bu kadar deÄŸil.. GeÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nda Ella'nÄ±n babasÄ± olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Warren Beatty'nin de Jackman'Ä± uyardÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±â€¦ O dÃ¶nemde konuÅŸulanlara gÃ¶re Warren Beatty, meslektaÅŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k "KÄ±zÄ±mdan uzak dur" dedi.Â





ÃœNLÃœ Ã‡Ä°FTÄ°N KIZI: Ella Beatty, Hollywood'un iki Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Annette Bening ve Warren Beatty'nin kÄ±zÄ±... AynÄ± zamanda beyazperdenin yaÅŸayan efsanelerinden Shirley MacLaine'in de yeÄŸeni.Â





YASAK Ä°LÄ°ÅžKÄ°YÄ° AYLAR BOYUNCA SAKLADILAR

Hugh Jackman ile Sutton Foster'Ä±n iliÅŸkisi de 2022de birlikte oynadÄ±klarÄ± mÃ¼zikalde baÅŸladÄ±. O sÄ±rada Jackman, Deborra Lee Furness ile, Foster da Ted Hughes ile evliydi.

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Ä°kisi hakkÄ±ndaki iddialar zaman iÃ§inde giderek arttÄ±. Hatta Jackman'Ä±n karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness da kocasÄ±nÄ±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±ndan kuÅŸkulanÄ±yordu. Ama yakÄ±n Ã§evreleri de Jackman ile Foster'in yasak iliÅŸkisini bildikleri halde susmayÄ± ve Deborra'yÄ± da evliliklerinde sorun olmadÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±rmayÄ± tercih ettiler.Â

Zaten Jackman ile Furness cephesinden evliliÄŸin bittiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± geldiÄŸinde hayranlarÄ± Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rsa da yakÄ±n Ã§evreleri "BÃ¶yle olacaÄŸÄ± belliydi" yorumunu yaptÄ±. Belli ki onlarÄ±n da ihanetten haberi vardÄ±.

Sonunda da saklanmayacak ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Hatta ikili uygun zamanÄ± bulunca el ele kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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ALDATTIÄžI KARISI Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NE FAZLA UZUN Ã–MÃœR BÄ°Ã‡MEDÄ°Â

Ä°ÅŸte tam da bu aÅŸkÄ±n duyulmasÄ±ndan sonra Jackman'Ä±n eski eÅŸi Deborra Lee Furness'in ilginÃ§ sÃ¶zleri basÄ±na da yansÄ±dÄ±.Â

Furness, arkadaÅŸlarÄ±na Hugh Jackman ile Sutton Foster'Ä±n iliÅŸkisinin uzun sÃ¼rmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Bu kaynak "Deborra, orta yaÅŸ krizini kilometrelerce Ã¶teden anlayabilir ve Hugh'u herkesten daha iyi tanÄ±yor" diyerek onun bu konuda haklÄ± olabileceÄŸini ima etti.

YollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness'in yorumuna gÃ¶re Hugh Jackman, Sutton Foster'Ä±n, omuzunda aÄŸlayÄ±p sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmesine destek olacak.

Ama ona nefes alabileceÄŸi bir alan bÄ±rakmayacak. Bu da iliÅŸkinin sonuna giden yolun taÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶ÅŸeyecek.

Bu arada yakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re eski karÄ±sÄ± Deborra, Hugh Jackman'Ä±n Sutton Foster'a gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olduÄŸunun farkÄ±nda. Ama bu duygusunun Ã§ok geÃ§meden uÃ§up gideceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

EÄŸer Deborra Lee Furness'in bu sÃ¶zleri doÄŸruysa gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ± Ã§ok yakÄ±nda yeni bir aÅŸk skandalÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yor olabilir!