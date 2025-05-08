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Kalbi çok acıdı ama çocuklarına verdiği sözü tuttu: Sizin arkanızda dağ gibi anneniz var!

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Marc Anthony
Kalbi çok acıdı ama çocuklarına verdiği sözü tuttu: Sizin arkanızda dağ gibi anneniz var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 15:47

İlk aşk yaşamalarının üzerinden neredeyse 20 yıl geçtikten sonra bir kez daha birbirlerini bulan ve bu kez masal gibi bir düğünle evlenen iki yıldız isim 2 yıl içinde boşanmıştı. Bu kırık aşk hikâyesinden geriye dağılan büyük bir aile aldı…

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Ben Affleck’in Jennifer Garner’la yaptığı bir önceki evliliğinden 19 yaşında Violet, 16 yaşında Seraphina ve 13 yaşında Samuel adında üç çocuğu var.

Jennifer Lopez’in de Marc Anthony’den Max ve Emme adını verdiği 17 yaşında ikizleri var.

Kalbi çok acıdı ama çocuklarına verdiği sözü tuttu: Sizin arkanızda dağ gibi anneniz var

Lopez ve Affleck evlendiklerinde bu beş çocuğu birbiriyle kaynaştırmış, kalabalık bir hale gelen aileleri oldukça mutlu günler yaşamıştı.

Affleck’in çocukları Jennifer Lopez’le çok iyi anlaşıyordu ve çift ayrıldıktan sonra bile görüşmeye devam ettiler.

Kalbi çok acıdı ama çocuklarına verdiği sözü tuttu: Sizin arkanızda dağ gibi anneniz var

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Aynı şey Lopez’in ikizleri Max ve Emme için de geçerliydi. Ben Affleck Lopez’in çocuklarını kendi çocukları gibi benimsemişti.

Çiftin ayrılığı bu mutlu tabloyu bozmakla kalmadı özellikle Jennifer Lopez’in ikizleri annelerinin bu aşkın bitişiyle yaşadığı çöküntüden çok etkilendi.

Kalbi çok acıdı ama çocuklarına verdiği sözü tuttu: Sizin arkanızda dağ gibi anneniz var

Jennifer Lopez El Pais gazetesine bir açıklama yaparak boşanmasını ve ayrılık sürecini çocuklarıyla nasıl paylaştığını anlattı.

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55 yaşındaki Lopez ikilerine “Size söz veriyorum, bu zor bir zaman ama diğer taraftan daha güçlü ve daha iyi çıkacağımı göreceksiniz” şeklinde bir söz verdiğini ve zorlansa da bu sözü tutmayı başardığını gururla anlattı.

Kalbi çok acıdı ama çocuklarına verdiği sözü tuttu: Sizin arkanızda dağ gibi anneniz var

“Onlara bunun sözünü verdim ve yaptım. Ve şimdi bunu hissediyorlar. Bu bana hayatımda büyük bir huzur hissi veriyor” diyen ünlü şarkıcı “Bunun için kendimle gurur duyuyorum ve çocuklarımı zor zamanlardan sağlıklı şekilde geçirebildiğim için, bu sayede daha güçlü ve daha iyi oldukları için gurur duyuyorum” sözleriyle artık çok daha iyi bir noktada olduğunun da altını çizdi.

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İki yıllık evliliğin ardından Ağustos 2024'te 52 yaşındaki Affleck'e boşanma davası açan Lopez, turnesini iptal etmek de dahil olmak üzere beklenmedik şeylerin yaşandığı “gerçekten zor bir yıl geçirdiğini” itiraf emiş ve ayrılığın ardından gözyaşı döktüğünü de saklamamıştı.

Kalbi çok acıdı ama çocuklarına verdiği sözü tuttu: Sizin arkanızda dağ gibi anneniz var

Ünlü şarkıcı karanlık günlerini okuyarak, meditasyon yaparak, kendini gözlemleyerek, dua ederek ve şu anda 17 yaşında olan çocuklarına odaklanarak atlattığını söyledi.

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Marc Anthony

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