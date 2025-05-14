Prenses herkese büyük bir sürpriz yaptı: Ailesi darmadağın olan Victoria'ya 'ince' bir destek selamı....

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İlk anda ikisi de ayrıcalıklı bir toplumsal statüye ve servete sahip olduğu için tanıştıkları ve görüştükleri düşünülebilir. Bu da kimse için şaşırtıcı bir durum olmaz elbette.

Diğer yandan David Beckham'ın İngiliz kraliyet ailesini desteklediğini artık bilmeyen yok.

Kate Middleton ile Prens William'ın düğününde de, Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği törende de konuklar arasındaydı Beckham çifti.

Zaten David'in Kral Charles ile bazı yardım faaliyetlerinde çalıştığı da biliniyor. Ama bu kez Kate Middleton ile Victoria Beckham arasında olanlar başka.

Kaldı ki David, İngiliz kraliyet ailesinin önemli nişanlarından birini sahip. Hatta bu konuda bir adım daha ileri gitme hedefi de bulunuyor.

Ama Galler Prensesi Kate Middleton, dün katıldığı bir etkinlikte Victoria Beckham'a sürpriz bir selam göndererek herkesi şaşırttı.

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Gelin bir bakalım Kate'in Victoria'ya yönelik sürprizi neymiş.

GEÇEN YILIN ACISINI ÇIKARIYOR

Geçen yılı gördüğü kanser tedavisi nedeniyle gözlerden uzak geçiren Galler Prensesi Kate Middleton, artık görevlerinin başına tamamen döndü sayılır.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yılının kutlandığı geçen hafta sık sık halkın karşısına çıktı Kate, etkinliklere katıldı.

Bu hafta da bir ödül töreninde herkese sürpriz yaptı. İngiltere'de moda endüstrisini desteklemek amacıyla verilen Kraliçe 2. Elizabeth Ödülü törenine katıldı.

Britanya Moda Konseyi tarafından verilen bu ödülün, ülkenin genç modacılarını desteklemeyi amaçladığını da kısaca hatırlatalım.

GİYDİĞİ KIYAFET SÜRPRİZ OLDU

Prens William ile evlendiğinden bu yana bir moda ikonu olan, giydiği her kıyafet, kullandığı her aksesuar kapış kapış satılan Kate'in o törende ne giyeceği merak konusuydu zaten. Bu merakın gideren tercihi ise sürpriz oldu herkese.

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Törende Galler Prensesi Kate Middleton yine bazı hayranları tarafından tartışmaya açılan yeşil tonunda bir pantolon ceket takım giydi. İçine de fırfırlı yaka kısmıyla dikkat çeken krem rengi bir bluz tercih etti.

Kate'in bu kıyafeti özellikle de ceketin içine giydiği fazla hareketli gömleği, bu gömleği giyerken saçını toplamak yerine açık bırakması, hatta saçının renginin çok fazla açılması bile tartışma konusu oldu sosyal medyada.

Ama bütün bunlar arasında dikkat çeken ayrıntı ise Kate'in, Victoria Beckham'ın tasarımı olan bir kıyafeti seçmesiydi.

"ÜZGÜN VICTORIA'YA DESTEK MESAJI"

Bu seçim herkesi şaşırttı, çünkü Victoria Beckham, Kate'in genellikle tercih ettiği modacılardan biri değildi.

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Kate'in bu tercihi iki farklı şekilde yorumlandı. Amacı, İngiliz modacıları desteklemek olan böyle bir ödül töreninde bu ülkeden bir tasarımcının kıyafetini giymesi normaldi ilk bakışta.

Kate'in giysi seçimi bazıları tarafından "Büyük oğlu Brooklyn ile arası açık olan ve bu yüzden üzüntülü bir dönem geçiren Victoria Beckhma'a bir tür destek mesajı olarak yorumlandı.

Zaten bir süredir Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn'in evlendikten sonra ailesiyle arasının açılmasıyla, Prens Harry'nin evlilik sonrası ailesiyle arasının bozulması arasında bir dizi benzerlik kuruluyor.

Brooklyn'in karısı Nicola Peltz ile Harry'nin karısı Mehan Markle, iki aileyi dağıtan gelinler olarak İngiliz basınında sık sık yer alıyor.

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Durum böyle olunca da Kate'in genellikle tercih ettiği modacılardan giyinmeyip Victoria Beckham imzalı bir tasarım giymesi Kate'in ünlü anneye bir tür desteği olarak yorumlandı.

Kate Middleton üzerindeki yama cepli ceketi Victoria Beckham tasarımı ve satış fiyatı 850 sterlin. Pantolonu ise Alina adını taşıyor ve o da 490 sterline satılıyor. Özetle Victoria'nın tasarımının iki parçası ayrı ayrı da kullanılabiliyor. "Sögüt yeşili" ya da "Yağ yeşili" olarak adlandırılan bu renk 2025 yazının moda renkleri arasında bulunuyor.





BUCKINGHAM'DA ÖNEMLİ BİR ETKİNLİĞE KATILMIŞLARDI

David ve Victoria Beckham'ın İngiliz kraliyet ailesine yakınlığına da biraz daha bakalım. Ünlü çift son olarak bu yılın şubat ayında Buckingham Sarayı'ndaki önemli bir etkinliğe katılmıştı.

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Kral Charles ile Kraliçe Camilla, kültür dünyasından ünlülerin katıldığı bir akşam yemeği verdi. Victoria ve David Beckham da o yemeğin konukları arasında yerlerini aldı.

Charles ile Camilla'nın Highgrove'da düzenlediği yemeğe usta oyuncu Helen Mirren'ın yanı sıra bir başka ünlü oyuncu Stanley Tucci'nin de aralarında bulunduğu seçkin konuklar katıldı.

David Beckham, bu yılın ocak ayında konuşmacı olarak katıldığı ve bir de ödül aldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği röportajda İngiliz kraliyet ailesine ne kadar yakınlık duyduğunu bir kez daha ifade etti. Ayrıca kendisini çok heyecanlandıran bir gelişmeden de söz etti.Meraklıların bildiği gibi David Beckham geçen yıl İngiltere Kralı Charles tarafından kurulan eski adı Prince's Trust olan King's Trust adlı vakfın elçisi olarak seçildi. İşte Beckham röportajda bu konuya da değindi.

İngiliz kraliyet ailesiyle birlikte yaptıkları çalışmalardan söz eden Beckham "Bu aileyle ilgili herhangi bir şeyden söz ederken daima duygulandığını" söyledi.

Beckham "Ben her zaman kraliyet ailesinin büyük bir destekçisi oldum. Ayrıca kraliyet ailesiyle ilgili her şeye hayranlık duyan bir ailede büyüdüm" dedi.

Victoria ve David Beckham, geçtiğimiz yılın son ayında Londra'yı ziyaret eden Katar Emiri ve eşi onuruna verilen yemeğin de konukları arasında yer aldı.





Ama bu onların İngiliz kraliyet ailesinin bir etkinliğine ilk katılışı değildi. Beckham çifti 2011'de Prens William ile Kate Middleton'ın düğününe de davetliydi. Hatta o sırada Victoria kızı Harper'a hamileydi.





Beckham çifti 2018'de de bu kez Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde yer aldı.





David 2003'te, Victoria Beckham da 2017'de kraliyet nişanıyla ödüllendirildi. Şimdi başta kendisi olmak üzere herkesin beklediği David'in artık bir şövalye unvanı alması.