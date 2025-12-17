Kalbi 14 yıldır bu aşk için çarpıyor ama nikah masasına oturmuyor… ‘Boşanacağıma hiç evlenmem daha iyi!’

Haberin Devamı

Sinema dünyasına neredeyse çok yaşta adım atan ünlü oyuncu şimdilerde kariyerinin olgunluk günlerini yaşıyor ve son yıllarda rol aldığı yapımlarla şöhretini yeniden parlatıp adından sürekli söz ettirmeyi başarıyor.

KARİYERİNDE İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Bir dönem kleptomani hastası olduğu söylenen ve mağazalarda hırsızlık yaparken yakalanan, kariyeri de bundan büyük yaralar alan Winona Ryder, Stranger Things kadrosuna dahil olmasıyla birlikte adeta ikinci baharını yaşıyor.

Ancak ona bu ikinci baharı yaşatan tek şey kariyerinde yeniden yükselişi değil. Hatta yıldız isim belki de bu yükselişi de borçlu olduğu çok daha özel bir şey var…

Haberin Devamı

14 YILLIK AŞKI ONU HAYATA BİR DAHA BAĞLADI

Winona Ryder, 14 yıldır moda tasarımcısı Scott Mackinlay Hahn'la birlikte ve ünlü çiftin aşkları hâlâ ilk günkü gibi taze.

Göz önünde olmayı pek sevmeyen çift kırmızı halı davetlerine bile çok nadiren birlikte katılıyorlar. Winona Ryder, sosyal medya da kullanmadığı ve özel hayatını meraklı gözlerden koruduğu için hayranlarından bir kısmının bile belki de bu uzun soluklu ilişkiden haberi yok.

EVLİLİĞE ASLA YANAŞMIYOR

Ünlü oyuncu 14 yıldır süren bu aşk onu çok mutlu etse ve sevgilisinden ayrılmaya hiç niyeti olmasa da evliliğe de hiç yanaşmıyor. Scott Mackinlay Hahn da aslında belki de kendisi evliliğe evet diyecek halde olsa da Winona Ryder’ın bu kararına saygı duyuyor ve evlilik baskısı yapmıyor.

Winona Ryder, mutlu giden ilişkisini neden nikah masasına taşımadığını birkaç yıl önce verdiği röportajda “Bağlılık için bir kâğıt parçasına ihtiyaç duymadıklarını” söyleyerek açıklamıştı.

Haberin Devamı

"EVLENİP EVLENİP BOŞANACAĞIMA HİÇ EVLENMEM DAHA İYİ!"

Evlenmeme kararını "Birkaç kez boşanmaktansa hiç evlenmemiş olmayı tercih ederim" sözleriyle anlatan Winona Ryder için ailesi de bu konuda örnek teşkil ediyor. Ryder “Ebeveynleriniz 45 yıl boyunca birbirlerine çılgınca aşık olunca, standartlarınız gerçekten yüksek oluyor” diyor.

54 yaşındaki yıldız oyuncu vandalizm ve hırsızlık suçlarından tutuklanıp yargılanmasının ardından dibe vurduğu ve neredeyse tüm kariyerini mahvettiği günlerin ardından başlayan bu ilişkiyle kendini toparlamış ve o günden sonra bitme noktasına gelen kariyeri yeniden yükselişe geçmişti.

Haberin Devamı

Çift, zamanlarını New York, Los Angeles ve Winona Ryder’ın ebeveynlerinin yaşadığı Kuzey Kaliforniya arasında geçiriyor. Sürdürülebilir moda markası Loomstate'in kurucu ortağı olan Hahn, Winona Ryder’ın çekimlerinin olduğu zamanlarda da ona eşlik etmekten geri durmuyor.

TANIŞTIKLARINDA YAPTIĞI HATAYLA GÜZEL YILDIZIN KALBİNİ KAZANMIŞ

Çift, 2011 yılında Winona Ryder'ın da rol aldığı Black Swan (Siyah Kuğu) filminin galasında tanıştı. Scott Mackinlay Hahn Hollywood’un ışıltılı dünyasına o kadar uzaktı ki Winona Ryder’ın kim olduğunu bile bilmiyordu.

Haberin Devamı

Scott Mackinlay Hahn, Winona Ryder’ı bir başka ünlü oyuncu Milla Jovovich sanmış ve onu The Fifth Element (Beşinci Element) filmindeki performansı için onu tebrik etmişti.

Winona Ryder daha sonra sevgilisinin bu "sektör dışı" halini çok samimi ve çekici bulduğunu itiraf etmişti.