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Kalabalık aileye yeni ev! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun rotası belli oldu...

#Kenan İmirzalıoğlu#Sinem Kobal#Dilan Çiçek Deniz
Kalabalık aileye yeni ev Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlunun rotası belli oldu...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Kalabalık aileye yeni ev

İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, daha büyük bir eve taşınıyor.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Emirgan’daki evlerinden bahçesi küçük olduğu için taşınma kararı aldı. Çift, Zekeriyaköy’de daha büyük bir ev buldu. Ailesi için masraftan kaçınmayan İmirzalıoğlu’nun o bölgede oturan arkadaşı Aras Bulut İynemli’den de yardım aldığı öğrenildi. Emirgan’daki evde dün taşınma telaşı vardı. Çiftin eşyaları, nakliye araçlarıyla Zekeriyaköy’e götürüldü. (Deniz BOY)

Kalabalık aileye yeni ev Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlunun rotası belli oldu...

Ünlü çifte Emirgan'daki evlerinin bahçesi küçük geldi. İmirzalıoğlu Ailesi vakitlerinin çoğunu evlerinde geçiriyor.

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Yeni karakter yükleniyor

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti ve saçlarını sarıya boyadı.

Dilan Çiçek Deniz önceki gün yeni projesi için imaj değiştirdiğini duyurdu. Oyuncu, sosyal medya hesabından saçlarını sarıya boyattığı kareleri paylaştı. Deniz, son halinden pozlarına “Yeni karakter yükleniyor” notunu yazdı. Deniz’in evlenme hazırlığında olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ise beğenisini “Kelime bulamıyorum aşkım” yorumuyla dile getirdi.

Kalabalık aileye yeni ev Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlunun rotası belli oldu...

Yeni Sedef

Sedef Avcı, oyunculuk kariyeri boyunca uzun kullandığı saçlarını ilk defa kestirdi. Avcı, yeni imajıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. O karelere beğeni yağdı.

Kalabalık aileye yeni ev Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlunun rotası belli oldu...

Komedi rollerinden sıkıldım

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, fotoğraf sanatçısı Kaan Bülbüloğlu’nun objektifine poz verdi. Çalışkanoğlu, üst üste oynadığı komedi işlerinden dolayı üzerine yapışan komedyen tanımlamasından sıkıldığını dile getirdi ve ekledi: “Yeni senaryo denemelerinin önü açıldı. Bu zamanlarda oyuncu algısının da değişeceğini düşünüyorum.”

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Kalabalık aileye yeni ev Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlunun rotası belli oldu...

Seyfi Dursunoğlu’nu oynamak isterim

Ayta Sözeri, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Elexus Otel’de gerçekleşen “The Gazino” konseptli gecede sahne aldı. Sanatçı, bir dönem Kıbrıs’ta yaşadığını söyledi ve ekledi: “Burayı çok seviyorum. Anne ve babacığım hayatta olsalardı da başarılarıma şahit olsalardı.” Sözeri ayrıca sinemada Seyfi Dursunoğlu’nu canlandırmak istediğini belirtti: “Huysuz Virjin’i oynamaya talibim.”

Kalabalık aileye yeni ev Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlunun rotası belli oldu...

Rusya tatilinde

Bilal Sonses, yoğun konser temposuna kısa bir ara verdi. Şarkıcı, arkadaşlarıyla Rusya’ya tatile gitti. Moskova’nın tarihi ve turistik yerlerini gezen Sonses, Kremlin Sarayı’nın önünde poz verdi.

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Kalabalık aileye yeni ev Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlunun rotası belli oldu...

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#Kenan İmirzalıoğlu#Sinem Kobal#Dilan Çiçek Deniz

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