Kainat Güzellik Yarışması’ında skandal anlar! Organizatör bir güzele ‘Aptal’ dedi, kraliçe adayları salonu böyle terk etti!

Haberin Devamı

Yarışmanın ön eleme töreninde, Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil, Meksika Güzeli Fatima Bosch'u tanıtım içeriklerini paylaşmadığı gerekçesiyle onlarca yarışmacının önünde azarladı.

GÜZELLİK YARIŞMASINDA ORTALIK KARIŞTI!

Bosch tepki gösterince, Nawat güvenliği çağırdı ve onu destekleyenlerin diskalifiye edileceği tehdidinde bulundu. Bosch salonu terk etti ve birçok yarışmacı da ona destek olmak için peşinden çıktı.

Olayın canlı yayımlanan görüntüleri kısa sürede internette yayılarak gündeme bomba gibi düştü.

Miss Universe Organizasyonu (MUO), Nawat'ın "kötü niyetli" davranışını kınadı. Nawat daha sonra özür diledi.

Haberin Devamı

ORGANİZATÖR KRALİÇE ADAYINA HAKARET ETTİ, DİĞER GÜZELLER PROTESTO EDİP SALONDAN ÇIKTI

Ulusal güzellik yarışmalarını kazanan güzellerin ülke şeritleri ve elbiseleriyle katıldığı salonda, videoda bazı yarışmacıların Nawat'a seslerini yükselttiği duyuluyor. Nawat, Meksika Güzeli'ni azarlarken sık sık "Konuşmayı bırak" diyerek sesini yükseltiyor.

Kadınların birçoğu ayağa kalkıp Bosch'a destek olurken Nawat, "Yarışmaya devam etmek isteyenler otursun. Dışarı çıkanlar olursa, kalan kızlarla devam ederiz" diyor.

Buna rağmen, videoda kadınların çoğunun ayağa kalktığı ve bazılarının kapıya yöneldiği görülüyor.

Olayın ardından Bosch, basına yaptığı açıklamada 60 yaşındaki yöneticinin "saygısız" davrandığını ve kendisine "aptal" dediğini söyledi. Nawat ise bunu reddederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti.

MEKSİKALI GÜZELE "APTAL KAFA" DİYE BAĞIRDI, HER ŞEY CANLI YAYINDA YAŞANDI

"Aptal kafalı" ifadesini kullandığı bildirilen Nawat, daha sonra düzenlediği basın toplantısında aslında Bosch'un "bir zarara yol açtığını" söylemek istediğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Nawat'ın davranışları, MUO'nun sert tepkisini çekti. Organizasyon, uluslararası yöneticilerden oluşan bir heyeti yarışmanın yönetimini devralmak üzere Tayland'a gönderdi.

MUO Başkanı Raul Rocha, yayımladığı video mesajında, Nawat'ın "ev sahibi olmanın gerçek anlamını unuttuğunu" belirterek, "Meksika Güzeli'ni küçük düşürdü, hakaret etti ve saygısızlık yaptı. Ayrıca, savunmasız bir kadını sindirmek için güvenliği çağırarak ciddi bir istismarda bulundu" dedi.

Rocha, Nawat'ın yarışmadaki rolünün "olabildiğince sınırlandırılacağını" ya da tamamen "ortadan kaldırılacağını" söyledi ve kendisine karşı "yasal işlem" başlatılacağını ekledi.

Haberin Devamı

HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Miss Universe'ün kadınların seslerini dünyaya duyurabilecekleri bir güçlenme platformu olduğunu kaydeden Rocha, yarışmanın değerlerine vurgu yaptı.

Salonu terk edenler arasında, 2024’ün Miss Universe unvanına sahip Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig de vardı.

GEÇEN YILIN KRALİÇESİ DE TEPKİ GÖSTERDİ: MONTUMU ALIP GİDİYORUM

Theilvig, "Bu kadın haklarıyla ilgili" diyerek, "Bu şekilde davranılmamalı. Bir başka kadını aşağılamak saygısızlığın da ötesinde… Bu yüzden montumu alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Meksikalı güzel Bosch ise daha sonra verdiği bir röportajda, "Ülkeme sadece şunu söylemek istiyorum: Sesimi duyurmaktan korkmuyorum. Sesim her zamankinden güçlü. Bir amacım var, söyleyeceklerim var" diyerek yarışmadan çekilmeyeceğini açıkladı.

"KORKMUYORUM, YARIŞMADAN ÇEKİLMİYORUM"

Sözlerine "21. yüzyıldayız. Ben süslenip giydirilecek bir bebek değilim" diye devam eden Bosch, "Buraya tüm kadınlar ve kızlar adına konuşmak, mücadele edenlerin sesi olmak için geldim. Ülkeme bu mücadeleye tamamen bağlı olduğumu göstermek istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Tüm bu tartışmalara rağmen Miss Universe yarışması devam ediyor. Yeni Miss Universe’ün 21 Kasım'da taç giyeceği yarışmada Türkiye’yi Ceren Arslan temsil ediyor.