Kainat Güzeli herkesin gözleri önünde yere yığılıp kaldı

Sonuç olarak 2025 Kainat Güzeli yarışması, yaşanan bu çalkantılarla gündeme geldi. Meksika Güzeli Fatima Bosch, yarışmayı birinci olarak tamamladı ama söylentiler de bitmedi.

Öyle ya da böyle Fatima, şimdi yeni Kainat Güzeli olmanın keyfini sürüyor. Diğer yandan da kimi zaman bedelini ödüyor.

ETKİNLİKTEN ETKİNLİĞE KOŞTURUYOR

Meksika'ya Kainat Güzeli tacını götüren Fatima Bosch, aldığı unvan gereği sık sık etkinliklere katılıyor. Yardım faaliyetlerinden gala gecelerine koşturup duruyor.

Dünyanın dört bir yanına gidiyor genç kadın.

Geçtiğimiz günlerde de El Salvador'da bir geçide katıldı. Kendisi için hazırlana özel bir platformda etrafta toplanan yüzlerce kişiyi selamlayarak geçen Fatima Bosch'un başına beklenmedik bir olay geldi.

BİR ANDA YIĞILIP KALDI

Üzerinde yeşil kıyafeti, başında Kainat Güzeli tacıyla geçitte yer alan Fatima Bosch için başlangıçta her şey gayet güzeldi.

Fotoğrafını çekenlere selam veren, gülümseyen, elleriyle kalp işaretleri yapan Bosch, bir anda kendini kötü hissetti.

Selamlamayı kesip hemen arkasında bulunan bir aparata tutunda Fatima Bosch. Sonra da bir anda yere çöktü kaldı.

Fatima Bosch geçit sırasında halkı selamlarken bir anda kendini kötü hissetti. Önce arkasındaki aparattan destek alıp durdu. Ama sonra bir anda dizlerinin üzerine çöküp kaldı.





HEMEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ YANINA KOŞTU

Hemen yanına koşan yardımcısı ona neyi olduğunu sordu. Ama Fatima Bosch iyi olduğunu belirtti. Buna rağmen oturduğu yerden hemen kalkamadı.

Geçitte görevli olan sağlık ekibi de Fatima Bosch'un yanına koştu. Geçit tamamlandı ama onun yere yığıldığı o anlar etrafta bulunanlar tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Bu gelişme üzerine Fatima Bosch'un durumunu merak edenler genç kadının sosyal medya sayfasına yorumlar ve iyi dilek mesajları yağdırdı.





RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Fatima Bosch'un neden bir anda fenalaşıp yere çöküp kaldığı net olarak açıklanmadı. Ancak görüntülerde Bosch'un sadece yere çöktüğü, ama konuşabildiği, bilincini tamamen yitirmediği görüldü.

Yapılan yorumlara göre Fatima Bosch, etkinlikten etkinliğe koşturduğu yoğun programı nedeniyle yorgun düştü. Bu yüzden de geçit sırasında birden dengesini yitirip yere yığıldı.