×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kainat Güzeli herkesin gözleri önünde yere yığılıp kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Fatima Bosch#Kainat Güzeli#Miss Universe
Kainat Güzeli herkesin gözleri önünde yere yığılıp kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 12:31

Geçen yıl gerçekleşen Kainat Güzeli (Miss Universe) yarışmasını hatırlamayan yoktur büyük olasılıkla... Yarışma sunucusunun azarladığı Meksika Güzeli Fatima Bosch'un sonunda tacı başına takması, bazı güzellere torpil yapıldığı iddiaları, birkaç jüri üyesinin görevini bırakması...

Haberin Devamı

Sonuç olarak 2025 Kainat Güzeli yarışması, yaşanan bu çalkantılarla gündeme geldi. Meksika Güzeli Fatima Bosch, yarışmayı birinci olarak tamamladı ama söylentiler de bitmedi.

Öyle ya da böyle Fatima, şimdi yeni Kainat Güzeli olmanın keyfini sürüyor. Diğer yandan da kimi zaman bedelini ödüyor.

Kainat Güzeli herkesin gözleri önünde yere yığılıp kaldı

ETKİNLİKTEN ETKİNLİĞE KOŞTURUYOR
Meksika'ya Kainat Güzeli tacını götüren Fatima Bosch, aldığı unvan gereği sık sık etkinliklere katılıyor. Yardım faaliyetlerinden gala gecelerine koşturup duruyor.

Dünyanın dört bir yanına gidiyor genç kadın.

Geçtiğimiz günlerde de El Salvador'da bir geçide katıldı. Kendisi için hazırlana özel bir platformda etrafta toplanan yüzlerce kişiyi selamlayarak geçen Fatima Bosch'un başına beklenmedik bir olay geldi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBüyük zaferine karanlık bir gölge düştü... İddialar arka arkaya... Baba torpiliyle kraliçe seçildiBüyük zaferine karanlık bir gölge düştü... İddialar arka arkaya... 'Baba torpiliyle' kraliçe seçildiHaberi görüntüle

Kainat Güzeli herkesin gözleri önünde yere yığılıp kaldı

BİR ANDA YIĞILIP KALDI
Üzerinde yeşil kıyafeti, başında Kainat Güzeli tacıyla geçitte yer alan Fatima Bosch için başlangıçta her şey gayet güzeldi.

Fotoğrafını çekenlere selam veren, gülümseyen, elleriyle kalp işaretleri yapan Bosch, bir anda kendini kötü hissetti.

Selamlamayı kesip hemen arkasında bulunan bir aparata tutunda Fatima Bosch. Sonra da bir anda yere çöktü kaldı.

Kainat Güzeli herkesin gözleri önünde yere yığılıp kaldı

Fatima Bosch geçit sırasında halkı selamlarken bir anda kendini kötü hissetti. Önce arkasındaki aparattan destek alıp durdu. Ama sonra bir anda dizlerinin üzerine çöküp kaldı.

Gözden KaçmasınAzarlanmanın intikamını böyle aldı: İnanıyorum ki Tanrı hak edenin yolunu açarAzarlanmanın intikamını böyle aldı: 'İnanıyorum ki Tanrı hak edenin yolunu açar'Haberi görüntüle

Kainat Güzeli herkesin gözleri önünde yere yığılıp kaldı

HEMEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ YANINA KOŞTU
Hemen yanına koşan yardımcısı ona neyi olduğunu sordu. Ama Fatima Bosch iyi olduğunu belirtti. Buna rağmen oturduğu yerden hemen kalkamadı.

Haberin Devamı

Geçitte görevli olan sağlık ekibi de Fatima Bosch'un yanına koştu. Geçit tamamlandı ama onun yere yığıldığı o anlar etrafta bulunanlar tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Bu gelişme üzerine Fatima Bosch'un durumunu merak edenler genç kadının sosyal medya sayfasına yorumlar ve iyi dilek mesajları yağdırdı.

Gözden KaçmasınKainat Güzeli yarışmasında gözyaşları.. Meksikalı güzeli azarlamıştı... Herkesin önünde hüngür hüngür ağladıKainat Güzeli yarışmasında gözyaşları.. Meksikalı güzeli azarlamıştı... Herkesin önünde hüngür hüngür ağladı!Haberi görüntüle

Kainat Güzeli herkesin gözleri önünde yere yığılıp kaldı

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Fatima Bosch'un neden bir anda fenalaşıp yere çöküp kaldığı net olarak açıklanmadı. Ancak görüntülerde Bosch'un sadece yere çöktüğü, ama konuşabildiği, bilincini tamamen yitirmediği görüldü.

Yapılan yorumlara göre Fatima Bosch, etkinlikten etkinliğe koşturduğu yoğun programı nedeniyle yorgun düştü. Bu yüzden de geçit sırasında birden dengesini yitirip yere yığıldı.

Gözden KaçmasınO sevimli bebek büyüdü, güzelliğini kainata duyurdu: Türkiyenin kalbi onun için atıyorO sevimli bebek büyüdü, güzelliğini kainata duyurdu: Türkiye'nin kalbi onun için atıyorHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatima Bosch#Kainat Güzeli#Miss Universe

BAKMADAN GEÇME!