Kahveler Özge'den... Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel nişanlandı!

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Yedi yıldır birlikte olan oyuncu Serkan Çayoğlu (35) ve meslektaşı Özge Gürel (35) geçtiğimiz gün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyadan paylaşılırken, ikiliye hem hayranlarından hem de meslektaşlarından tebrik mesajları yağdı.

"KAHVE TERLETTİ"

Çayoğlu, nişanda kahve içerken çekilen fotoğrafını, "Kahve terletti" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜĞÜN İTALYA'DA



İkilinin eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturması bekleniyor.

"BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"



Çayoğlu daha önce ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum" demişti.

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