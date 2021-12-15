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Kahreden gerçek... Gülçin Ergül sevgilisinin vefatını hastanede öğrendi!

#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Hepsi
Kahreden gerçek... Gülçin Ergül sevgilisinin vefatını hastanede öğrendi

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı önceki gün Balıkesir’de trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası Lafçı, hayatını kaybetti. Şarkıcının, bir ay önce yayınlanan son klibinde de trafik kazası sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Ergül’ün “Kaza ile arafta kalma hissini sembolize ettik” dediği ortaya çıktı.

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HEPSİ grubunun eski solisti Gülçin Ergül önceki akşam sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yla Balıkesir yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül, yaralanırken sevgilisiyse olay anında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının, bir ay önce yayınlanan “Birbirimize İyi Gelmiyoruz” şarkısının klibindeki trafik kazası sahnesi ve sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıdaki “Aşk yok, nefret yok, şuurlar kapalı, nabız yok, bitti, nefes yok” sözleri en çok paylaşılanlar arasına girdi. Kazadan önce verdiği röportajda Gülçin Ergül’ün aşkla ilgili söyledikleri ise “Sevgilisinin öleceğini hissetmiş” yorumlarına neden oldu.

Kahreden gerçek... Gülçin Ergül sevgilisinin vefatını hastanede öğrendi

Kaza ile arafı sembolize ettik

Şarkıcı röportajında klipteki kaza anını şöyle anlattı: “Klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu. Başkalarının yolunu da aydınlatan bir ilham olmuş gibi de görünüyor.”

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Cenaze için erken çıkmak istiyor

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Bir süredir İzmir’de yaşayan ikili, İstanbul’da yapılacak bir radyo programı için yola çıktığı öğrenildi. Gülçin Ergül’ün tedavisiyse hastanede devam ediyor. Ergül’ün koluna dikiş atıldığı ve iç kanama şüphesiyle müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde taburcu olması planlanan şarkıcı, hastanede sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’nın öldüğünü öğrendi. Ergül, Lafçı’nın bugün İzmir’de yapılacak cenaze töreni için hastaneye erken çıkma isteğini iletti. Ayrıca Alişan da geçtiğimiz yıl aynı otobanda İzmir’e giderken Manisa yolunda ölümcül bir kaza atlattı.

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Balıkesir’de gerçekleşen kazada sevgililerin arabası tıra çarptı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kahreden gerçek... Gülçin Ergül sevgilisinin vefatını hastanede öğrendi

 

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