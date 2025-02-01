Nikahta yüzlerinde güller açıyordu... Boşandı, yalnızlığa dokuz ay dayanabildi: Şimdi başkasıyla evleniyor!

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Ama bazen aynı çatı altında yaşamak içinden çıkılmaz bir sorun haline geliyor ve çiftler boşanıyor. Nice umutlarla kurulan yuva dağılıyor.

Böyle bir durum yaşayan çiftlerin bazıları bir daha ya hiç ya da çok uzun süre evlenmiyor. Ama bazıları da fazla vakit harcamadan hayatını başka biriyle paylaşmaya hazır hissediyor kendini.

İşte 13 yıllık yuvası dağılan bir ünlü çiftin erkek tarafı da bunlardan biri... Eşinden boşandıktan sonra belli ki hayatına başka birini almaya hazır ve şimdi yeni bir evlilik için gün sayıyor.

DOKUZ AY ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Bu sözünü ettiğimiz kişi aslında varlıkları artık sadece sembolik olan Yunan kraliyet ailesinin üyelerinden Prens Nikolaos.

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14 yıllık karısı Tatiana'dan geçen yıl boşanan Nikolaos, sadece dokuz ay bekar kalabildi. Şimdi sevgilisi Chrysi Vardinogianni ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

Tatiana'dan boşanmasının üzerinden sadece dokuz ay geçtikten sonra yeni bir yuva kurmaya kalkışması da Nikolaos hakkında bazı söylentilere yol açtı.

Bazı çevrelerde "Belki de Tatiana'dan bu aşk yüzünden boşandı" söylentisine neden oldu.

Çiftin cephesinden gelen haberlere göre Nikolas ile Chrysi, sadece ailelerinin ve çok yakın dostlarının katılacağı sade ve gizli bir törenle evlenmek istiyor.

Bu arada Chrysi'nin iş insanı Giorgos Vardinogiannis'in kızı olduğunu ve Yunanistan'ın tanınmış oyuncularından Konstantinos Markoulakis ile ilişkisini 2023 yılının sonunda bitirdiğini de hatırlatalım.

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Dokuz ay önce Tatiana'dan boşanan Nikolaos'un evlenmeye hazırlandığı Chrysi, geçtiğimiz günlerde objektiflere takıldı. Parmağındaki klasik alyans ise dikkatlerden kaçmadı.

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AÇIKLAMAYI GEÇEN YIL YAPTILAR

2010 yılında Nikolaos'un memleketi Yunanistan'ın Spetses (İspeçe) adasında evlenen Nikolaos ile Tatiana Blatnik, ilişkilerinin son noktaya geldiğini geçen yılın nisan ayında yaptıkları bir açıklama ile duyurdu.

Bu kararın Nikolaos ile Tatiana'nın geçirdikleri yılların ve paylaşımların anısına saygı çerçevesinde alındığı ayrıntısı da açıklamada yer aldı. Boşanma kararının Nikolaos ve Tatiana tarafından ortak alındığı da ifade edildi.

Prenses Nikolaos ile Tatiana'nın boşandıktan sonra da hayatlarını Yunanistan'da sürdüreceği belirtildi.

GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

55 yaşındaki Prens Nikolaos, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi. Kral Konstantin ile karısı Anne Marie'nin üçüncü çocuğu olan Prens, New York'ta Fox TV'de bir süre çalıştı.

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Tatiana Blatnik ise 1970 Venezuela doğumlu. Londra'da yaşayan Tatiana, Nikolaos ile evleninceye kadar etkinlik planlamacısı olarak çalışıyordu.

Yuvalarını dağıtma kararı alan Tatiana Blatnik ile Prens Nikolaos'un 2010 yılındaki düğünü de son derece görkemli olmuştu.

Gelin Tatiana törende kayınvalidesi Anne Marie'ye ait aile tacını kullanmıştı.

Çiftin düğününe İsveç'in veliaht prensesi Victoria ile eşi Daniel, o dönemde İspanya'nın veliaht prensi olan Felipe ile karısı Letizia, yine o dönemde veliaht olan şimdiki Hollanda Kralı Willem Alexander ile karısı Maxima katılmıştı.

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ÇOCUK YÜZÜNDEN AYRILDILAR İDDİASI

Yunan basını çiftin boşanacağını duyurmadan önce Nikolaos ile Tatiana'nın evliliklerinin sallantıda olduğunu ileri süren haberlere yer veriyordu.

Boşanma ile ilgili bir başka iddia da çocuk konusu. 14 yıldır evli olan Prens Nikolaos ile Tatiana'nın defalarca tüp bebek tedavisi gördükleri halde bir türlü çocuk sahibi olamamasının ilişkiyi yıprattığı ileri sürülüyordu.

Ama Nikolaos'un boşandıktan sadece dokuz ay sonra yeniden evlenmeye hazırlanması bu kez de şu an birlikte olduğu Chrysi ile ilişkisinin evlilikleri sırasında başladığı söylentilerine neden oldu.