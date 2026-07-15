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Kafasına koyduğunu yıllar önce yapmış… Ünlü aileye gelin olmadan bütün estetiklerini tamamlamış!

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#Meghan Markle#Prens Harry#Estetikli Ünlüler
Kafasına koyduğunu yıllar önce yapmış… Ünlü aileye gelin olmadan bütün estetiklerini tamamlamış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 14:31

Neredeyse son 10 yıldır magazin basınına en çok malzeme olan ünlülerin başında geliyor. Pek kimselerin tanımadığı, yıldızlık hayallerini gerçekleştirememiş bir dizi oyuncusuyken adeta bir peri masalını yaşamaya başlayan ünlü “gelin” bu kez de estetik cerrahların yakın markajı altında.

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İngiliz kraliyet ailesinin küçük oğlu Prens Harry’yle evlendikten sonra tüm dünyanın tanıdığı ve her hareketini izlediği bir isim haline gelen Meghan Markle yıllar içinde değişen görüntüsü nedeniyle bir süredir hem kendi hayranları hem de estetik cerrahların yakın incelemesine maruz kalıyor.

Kafasına koyduğunu yıllar önce yapmış… Ünlü aileye gelin olmadan bütün estetiklerini tamamlamış

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ABD’nin en tanınmış plastik cerrahlarından Dr. Anthony Youn, Markle'ın 17 yaşındaki halinden, oyunculuk yıllarına ve kraliyet ailesine yükselişine kadar olan fotoğraflarını analiz ederek, yüz görünümünü değiştirmeye yardımcı olduğuna inandığı kozmetik işlemleri açıkladı.

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Kafasına koyduğunu yıllar önce yapmış… Ünlü aileye gelin olmadan bütün estetiklerini tamamlamış

Daha önce pek de görülmemiş genç kızlık fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Sussex Düşesi için YouTube kanalındaki programında eski ve yeni görüntüleri yan yana koyarak yorumlar yapan Dr. Anthony Youn "İşte 17 yaşındaki hali ve işte 25 yaşındaki hali. Bu, estetik müdahale yaptırmadan önceki doğal genç Meghan Markle'ı temsil ediyor” dedi.

Kafasına koyduğunu yıllar önce yapmış… Ünlü aileye gelin olmadan bütün estetiklerini tamamlamış

Annesi Doria Ragland siyahi olan Meghan için "Burnuna baktığınızda, çok karakteristik bir burnu var. Burnunun ucu biraz yuvarlak ve biraz da geniş, bu da etnik kökeniyle çok tutarlı" diyen ünlü estetik cerrah Meghan Markle’ın yaptırdığı burun ameliyatının çok belli belirsiz olduğunu ve sadece burnunun ucunu biraz sivriltip biraz yukarı kaldırdığını söyledi.

Kafasına koyduğunu yıllar önce yapmış… Ünlü aileye gelin olmadan bütün estetiklerini tamamlamış

Meghan Markle’ın dudaklarının gençlik yıllarında hem şekil hem de dolgunluk açısından gayet iyi göründüğünü söyleyen Dr. Anthony Youn düşesin dudaklarını belirginleştirmek için çok az bir işlem yaptırmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

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Meghan Markle’ın Suits dizisinde oynamaya başladığı 32 yaşındaki halini de inceleyen ünlü doktor onun "burnunun çok hafif bir şekilde inceltilmesi ve hatta belki de biraz çıkıntı eklenmesi" de dahil olmak üzere mütevazı değişiklikler yaptırdığını fark etti.

Kafasına koyduğunu yıllar önce yapmış… Ünlü aileye gelin olmadan bütün estetiklerini tamamlamış

"Dudaklarına baktığınızda, çok ince bir şekilde dolgunlaştırılmış gibi görünüyorlar. Muhteşem bir kadın. Bu değişiklikler çok, çok ince ve eğitimli olmayan biri için o kadar belirgin olmayabilir. Muhtemelen burun estetiği yaptırmış olabilir. Ve zaman zaman dudaklarına biraz dolgu yaptırmış olabilir.”

Kafasına koyduğunu yıllar önce yapmış… Ünlü aileye gelin olmadan bütün estetiklerini tamamlamış

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Meghan Markle’ın gençliğini korumak için sık sık botoks yaptırdığı iddia edilse de Dr. Anthony Youn düşesin yüz kaslarını kullanabildiğini ve mimikli olduğunu, kasları felç eden botoks yerine kendini belli etmeyen başka kozmetik uygulamalar yaptırdığını iddia etti.

Kafasına koyduğunu yıllar önce yapmış… Ünlü aileye gelin olmadan bütün estetiklerini tamamlamış

Meghan Markle daha önce de bu tür iddialarla çok karşı karşıya kalmış, iddiaları cevaplamak yerine bu konuyu umursamadığını söylemişti.

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#Meghan Markle#Prens Harry#Estetikli Ünlüler

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