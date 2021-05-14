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Haber Giriş: 14.05.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Kafa karıştıran arkadaşlık! Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır bir arada...

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Kafa karıştıran arkadaşlık! Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır bir arada...

Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır, Ulus’ta bir eve girerken görüntülendi.

Hande Erçel’in Kerem Bürsin’le ilişkisini ilan etmesinin hemen ardından, eski aşkı Murat Dalkılıç da Sezer Çakır’la görüntülendi. İkili, önceki gün Etiler trafiğinde aynı araç içinde objektife yansıdı. Çakır muhabirleri fark ettiği ilk an panikleyerek yüzünü gizledi.

Kafa karıştıran arkadaşlık Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır bir arada...

Murat Dalkılıç, sorular üzerine “Sezer çok yakın arkadaşım” dedi. Şarkıcı “Sezer Hanım neden yüzünü gizledi?” sorusuna da “Makyajsız olduğu için” yanıtını verdi. Ancak Çakır makyajlıydı. İkili daha sonra Ulus’taki bir eve gitti.

Kafa karıştıran arkadaşlık Murat Dalkılıç ve Sezer Çakır bir arada...

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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