‘Kafa Doktoru’ için geri sayım

Yeni dijital dizi platformu Vodafone TV’nin ilk komedi yapımı “Kafa Doktoru” 22 Şubat’ta başlıyor. Yönetmen ve yapımcılığını Ozan Özcan’ın üstlendiği dizide Beyti Engin, Bülent Emrah Parlak, Ceren Taşçı, Cihat Tamer, Ersin Korkut, İpek Ayaz, Merve Polat, Murat Eken, Salih Kalyon, Sezer Avcı, Şahin Irmak ve daha birçok oyuncu rol alıyor.



9 bölümlük komedi dizisinde, modern insanın en büyük sıkışması olan kafa sağlığını kendine özgü yöntemleriyle düzeltmeye çalışan gizemli bir adamın hikâyesi anlatılıyor.



“Kafanız mı bozuk, gelin düzeltelim” düşüncesinden yola çıkılarak kurgulanan “Kafa Doktoru”nda, daralmış ruhlar, yorulmuş beyinler, kırılgan kalpler, sıkılgan hayatlar ele alınıyor.