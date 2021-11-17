Kadro senaryo yazılımından sonra.... Organize İşler-Karun Hazinesi!

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Yılmaz Erdoğan, “Organize İşler” serisinin üçüncü filmi için kolları sıvadı. Erdoğan, hem yazıp yönettiği, hem de başrolünü üstlendiği “Organize İşler”i 2005 yılında sinemaseverlerle buluşturmuştu. Filmde Erdoğan, başrolleri Tolga Çevik ve Demet Akbağ ile paylaşmıştı. Devam filmi olan “Organize İşler Sazan Sarmalı” ise 2019 yılında beyazperdedeki yerini aldı. Filmde Erdoğan’ın başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral ile paylaştığı devam filmi de izlenme rekorları kırdı.

SENARYO YAZIMINDAN SONRA KADRO BELLİ OLACAK

Usta oyuncu ve yönetmen, bir soygun hikâyesini konu alan “Organize İşler”in üçüncü devam filmi için çalışmalara başladı. “Organize İşler–Karun Hazinesi” adlı yeni yapımın senaryosunu yazmaya başlayan Erdoğan, 2022 yılında çekimler için start almayı hedefliyor. Aylardır senaryo üzerine çalışan Yılmaz Erdoğan, yazım aşaması bittikten sonra oyuncu seçmeleri için kolları sıvayacak.

2019 yılında vizyona giren “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi büyük ilgi görmüştü. Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı (Sarı Saruhan) karakteri izleyicileri şaşırtmıştı.