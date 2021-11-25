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Kadir İnanır'ın son durumunu Jülide Kural açıkladı: Kadir normal odaya alındı!

#Kadir İnanır#Jülide Kural#Kadir İnanır Son Durumu
Kadir İnanırın son durumunu Jülide Kural açıkladı: Kadir normal odaya alındı

Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. Hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun normal odaya alındığını duyurdu.

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır’ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.

Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavisine devam edilen usta oyuncu normal odaya alındı. Güzel haberi Jülide Kural yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de büyük bir hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir, bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz.

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Bugünden bir anekdot: Kadir, doktorları Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatrist Osman Özdel ile sohbet ederken "Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum" dedi. SEVGİ EMEKTİR!

Saygılarımla... Jülide Kural"

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