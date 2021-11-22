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Kadir İnanır ameliyat edildi! Hayat arkadaşı ve doktorlarından açıklama geldi

#Kadir İnanır#Jülide Kural#Muğla
Kadir İnanır ameliyat edildi Hayat arkadaşı ve doktorlarından açıklama geldi

Kadir İnanır son durumu ile sevenleri tarafından takip ediliyor. Geçirdiği rahatsızlık sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'dan haber var. Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı. İnanır'ın son durumunu sevenleriyle paylaşan Kural, 'gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır' ifadelerini kullandı.

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İki gündür doktor gözetiminde olan İnanır dün bir operasyon geçirdi. Hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Jülide Kural paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır.
Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "BARIŞ" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla..."

HASTANEDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

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Kadir İnanır’ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi’nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

 

’TIBBEN SEVKİ BİRKAÇ GÜN SONRA OLABİLİR’

İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekiye Melek Küçükatay ile Kadir İnanır’ın tedavisini yapan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, dün hastane önünde açıklama yapmıştı.

Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Kadir İnanır’ın herkese selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, "Dün (Cumartesi) saat 17.00 civarında büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde tetkikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınmıştır. Kendisini dün akşam bizzat ziyaret ettim. Bilinci açık ve iletişim kurabiliyordu. Yakın takip ettiğimizi kendisine bildirdik ve şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar da doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri aldık ve tedavisine başladık. Hastamızın bilinci açık. Herkese selamı var, saygılar sunuyor. Teşekkür ediyor. Şu anda hastanemiz tüm doktor ve ekipmana sahiptir. Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekiyor. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yok. Ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz" dedi.

’TAKİBİMİZE DEVAM EDİYORUZ’

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İnanır’ın tedavisini sürdüren Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle hastasının takip edildiğini belirterek, "Kadir İnanır, 3 yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine aynı şekilde bir beyin damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniyoruz. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden, tablo netleşmeden bir şey söylemek mümkün değil. Kendisi istirahat etmesi ve dinlenmesi amacıyla servisimizde takibimize devam ediyoruz" diye konuştu.

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Muğla

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