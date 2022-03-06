Kadir İnanır’ın acı kaybı...Cenazeye katılamadı

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Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca’nın da teyzesi olan İsmailoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. İsmailoğlu, Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının sonrasında Hasdal'daki aile mezarlığına defnedildi.

