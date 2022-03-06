Kadir İnanır’ın acı kaybı...Cenazeye katılamadı

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Kadir İnanır’ın ablası Zinnet İsmailoğlu dün vefat etti. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca’nın da teyzesi olan İsmailoğlu, son yolculuğuna bugün uğurlandı.
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Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca’nın da teyzesi olan İsmailoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. İsmailoğlu, Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının sonrasında Hasdal'daki aile mezarlığına defnedildi.
Cenazede Soner Arıca, İsmailoğlu'nun oğulları Kubilay ve Gültekin İsmailoğlu hazır bulunurken Kadir İnanır ve Levent İnanır’ın katılmaması dikkat çekti.