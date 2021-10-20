Kadir İnanır'dan mesaj var!

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ÜÇÜNCÜ Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali; Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla yapılan törenle başladı. Bingöl Üniversitesi’nde düzenlenen açılış töreninde, Bingöl’de çekilen ‘Katırcılar’ filminin başrol oyuncusu Kadir İnanır’ın videomesajı da yayınlandı.



SİNEMAYA EMEK PLAKETLERİ



Sinemaya emek veren isimlerin ödüllendirildiği gecede Sabahattin Çetin, Ferhat Ünlü, Nejat Birecik, Abdurrahman Çelik, Sefa Zengin, Ruhi Sarı, Hazım Körmükçü, Mehmet Esen ve Harun Türk’e teşekkür plaketleri takdim edildi. Mehmet Aslantuğ’un başkanlığında Jale Atabey , Ruhi Sarı, Vuslat Saraçoğlu, Nejat Birecik, Mehmet Ali Karga, Tuba Ünsal, Abdurrahman Çelik ve Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın jüri üyeliği yaptığı festival, 22 Ekim’de sona erecek.

‘MERHABA BİNGÖL’

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1987’de Şerif Gören’in Bingöl’de çektiği ‘Katırcılar’ filminde başrol oynayan Kadir İnanır, yurtdışında olduğundan festivalin açılış törenine katılamadı. Törene bir video gönderen oyuncu, mesajında şunları söyledi:

“Merhaba Bingöl, Genç, Kiğı, Karakoçan. Aranızda olmak istedim ama bir toplantı için Avrupa’ya gitmek zorundayım. Festivali organize eden ve katılanlara yürekten selamlarımı gönderiyorum.”