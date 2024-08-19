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Kadir İnanır krizi... Klipten de çıkardık!

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#Kadir İnanır#Sinan Akçıl#Jülide Kural
Kadir İnanır krizi... Klipten de çıkardık
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 08:22

Yeni şarkısına Kadir İnanır’ın adını vermek isteyen Sinan Akçıl, Jülide Kural’dan olumsuz yanıt alınca hem eserin sözünü hem de klibini değiştirdi.

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Sinan Akçıl yeni bir şarkı besteledi, eserinde Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın da adını geçirdi. Seren Uzun’la düet yaptığı şarkının adının da ‘Kadir İnanır’ olmasını isteyen Akçıl, sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural’la irtibata geçti. Ancak Kural’dan onay çıkmadı. Şarkıdaki ‘Kadir İnanır’ sözünü ‘Aslan parçası’ şeklinde revize eden Akçıl, eserin adını da “Aslan Parçası” yaptı. Değişiklik bununla sınırlı kalmadı.

Kadir İnanır krizi... Klipten de çıkardık

‘KADİR BEY İSTEMEZDİ’ DEDİ

Çekilen klipte Kadir İnanır’ın portresine yer verdiklerini söyleyen Sinan Akçıl, o sahneyi de sonradan çıkardıklarını açıkladı: “Normalde şarkım 9 Ağustos’ta çıkacaktı. Jülide Hanım’ı aradım. Hastanede, Kadir Bey’in yanındaydı. Kadir Bey’le konuşamadım. Jülide Hanım’a ‘Böyle bir şarkı yaptım, bir yerde Kadir İnanır lafı geçiyor. Klibin sonunda da portresi var. Kadir Bey’e saygımız ve sevgimiz yazacak, şarkının adı da ‘Kadir İnanır’ olacak’ dedim. ‘Kadir Bey böyle bir şey istemezdi. Zaten bir sürü telif davası açtık, iyi ki aradınız bu konu için’ dedi. O telefon görüşmesinden sonra şarkıyı ‘Aslan Parçası’ olarak değiştirdik. Klipten de o sahneyi çıkardık.”

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Kadir İnanır krizi... Klipten de çıkardık

İŞTE O ŞARKI

Bir gece hava güzel oturuyoruz
Soframızda mezelerle
Karşımda oturuyor tabii benimki
Kadir İnanır (Aslan parçası) gibi be...
Nazım geçer ona, üzmez hiç o beni
Kıyar mı sevdiğine?
Evimin, ocağımın sahibine
Ben sana bayılıyorum
Allah Allah!
Dünyaları serseler benim önüme
Yine seni istiyorum
Ben seni istiyorum

Kadir İnanır krizi... Klipten de çıkardık

MÜCADELEYE DEVAM

Kadir İnanır’ın felç olduğu ve konuşamadığı iddiası üzerine Jülide Kural açıklama yaptı: “Tedavi sürecinde olumlu gelişmeler olurken, enfeksiyon nedeniyle zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Fatsalı Kadir’in gücü zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Tedavi sürecini 16 Ağustos itibarıyla Koç Üniversitesi Hastanesi’nde sürdürme kararı aldık. Daha yoğun bir fizik tedavi programına dahil olmanın gerekliliği bu kararı almamızda temel teşkil etti. Yalan haberlere kulak asmayın. Mücadeleye devam!”

 

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#Kadir İnanır#Sinan Akçıl#Jülide Kural

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