Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Kadir İnanır'ın son durumu hakkında doktorlardan açıklama..

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, dün ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SON DURUM



Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.



Prof. Dr. Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi, uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz."



Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise Kadir İnanır'ın beyin damar tıkanıklığı nedeniyle takip edildiğini, birkaç gün geçmeden bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

YEĞENİNDEN AÇIKLAMA

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Öte yandan, Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan dayısının sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Levent İnanır, felç riski ve yoğun bakım iddialarının gerçek olmadığını belirterek sözlerine şunları ekledi:

"Dayı, sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu."

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul da sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın durumu hakkında şu paylaşımda bulundu:

"Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahade altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır."

#Kadirİnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahade altında tutulmaktadır.

Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır. — Meltem Cumbul (@MCumbulOfficial) November 20, 2021

"DURUMU İYİ, TETKİKLERİ DEVAM EDİYOR"

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan İnanır’ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Hastanenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı.



Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.