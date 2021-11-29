Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e: Keşke herkes benim gibi görebilse seni!

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Neslihan Atagül, bu yıl 5’incisi düzenlenen DIAFA ödül töreninde “Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu” ödülünü aldı. Atagül, yaptığı açıklamada eşi Kadir Doğulu’ya teşekkür etti.

En son 'Sefirin Kızı' dizisinde 'Nare' karakterine hayat veren Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle setlere ara vermişti. Ünlü oyuncu, sağlıklı günlerine geri döndü. Dubai’de düzenlenen DIAFA ödül törenine katılan Atagül kırmızı halıda samimi açıklamalar yaptı.

BU ÖDÜL BENİM İÇİN BÜYÜK BİR HEDİYE!

‘Kendimi inanılmaz heyecanlı hissediyorum’ diyen güzel oyuncu; ‘Türkiye, Doğu ile Batı arasında bir nevi köprü görevi görüyor ve bizler kendi ülkemizde üretim yapıyoruz. Sizler de beni ‘televizyon’ diye tabir ettiğimiz o hayal kutusundan görüyor ve tanıyorsunuz. Burada bana muazzam gelen şey; şu ki ben ne hissediyorsam sizler de kilometrelerce öteden benim hissettiğim şeyi hissediyorsunuz. Yani o zaman o hayal kutusu bizim için sınır olmaktan çıkıyor. Öncelikle bu benim için büyük bir hediye. Türk kültürü olarak Doğu’ya hem Batı’ya hitap edebiliyoruz. Hissettiğimiz duygudan, hissettiğimiz bir sürü halden ötürü ve bunun da kanıtı olarak sizin şahitliğinizi ve bu ödülü kabul ediyorum. Beni bu ödüle layık görenlere, beni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyenlere, canım aileme ve beni her zaman destekleyen sevgili eşim Kadir’e sonsuz teşekkürler ederim.” şeklinde konuştu.

'BÜTÜN ÖDÜLLERİ SANA VERMEK İSTERLERDİ'

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Atagül'ü ilk tebrik eden eşi Kadir Doğulu oldu. Sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşan Doğulu, altına, 'Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını geleceğe dair ümitlerini… O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim yetenekli ve güzel sevdiğim… Daha nicelerine.' mesajını düştü.