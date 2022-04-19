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Kadir Doğulu'dan kafa karıştıran hareket... Neslihan Atagül hamile mi?

#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Caner Cindoruk
Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket... Neslihan Atagül hamile mi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Bebek mi geliyor?

Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisiyle önceki akşam Maximum Uniq Hall sahnesindeydi.

 Komedyeni izlemeye gelenler arasında Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu da vardı. Geçen ay Seyşeller’de tatil yapan çift, “Yeni yerler gezip görmek bizi çok mutlu ediyor. Güney Amerika’ya da gitmeyi düşünüyoruz. Orada bizi seven çok kişi var. Hatta bizim diziler sayesinde Türkçe konuşuyor birçok kişi” dedi. Röportaj sonrası Atagül’ün karnını okşayan Doğulu, “Bebek mi geliyor yoksa?” sorusuna gülerek yanıt verdi: “Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz.” (Deniz BOY)

Yeni yaş kutlaması

“Sadakatsiz” dizisinin Volkan’ı Caner Cindoruk, yeni yaşını sette ekip arkadaşlarının sürpriziyle kutladı.

Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket... Neslihan Atagül hamile mi

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Eşi Derin’i canlandıran Melis Sezen de ünlü oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada “İyi ki varsın” notuyla paylaşarak partnerine mutlu bir yaş diledi.

Naz 4 yaşında

Buse Terim, aile yakınlarının katıldığı bir organizasyonla kızı Naz’ın 4’üncü yaş gününü kutladı.

Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket... Neslihan Atagül hamile mi

Annesi Fulya Terim ve babası Fatih Terim’in de yalnız bırakmadığı kutlamadan fotoğraflarını, yaklaşık 2 milyon takipçisiyle paylaşan Buse Terim, çok sayıda beğeni ve tebrik aldı. Buse Terim duygularını, “Biz onun hayalini gerçekleştirmeye çalıştık, iyi ki doğdun boncuğum” sözleriyle dile getirdi.

Görümceye kutlama

Hadise, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kardeşi ile çektirdiği bu fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket... Neslihan Atagül hamile mi

Ünlü şarkıcı, müstakbel görümcesinin yeni yaşını İngilizce “Doğum günün kutlu olsun en tatlı ruh” notuyla kutladı.

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Kızlarıyla kutladı

Pelin Akil, yeni yaşını kızlarıyla kutladı.

Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket... Neslihan Atagül hamile mi

17 Nisan’da kendisinin, 20 Nisan’da kızlarının doğum günü olduğu için aynı anda kutlama yapan oyuncu, o anları takipçileriyle paylaştı. Akil, hem kendisi hem de kızları için hediye yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı için bağış kampanyası açarak destek istedi.

Filtresiz gülüşler

Ceyda Düvenci, yeni yaşını takipleriyle paylaştığı bir postla kutladı.

Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket... Neslihan Atagül hamile mi

Fotoğrafın altına dileklerini de sıralayan oyuncu, şunları yazdı: “Filtresiz, fotoğraflardan fışkıran gülüşlerimizin olduğu bir yıl diledim yeni yaşımdan. Sağlıkla, güven, empati, şefkat ve koşulsuz aşk dolu… 45 yıldır biriktirdiğim dostlarımın gözündeki ışığa, bana duydukları tüm duygulara şükür ettim.

Atina'da aşk

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Üç yıldır birlikte olan Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, Atina’da aşk tazeledi.

Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket... Neslihan Atagül hamile mi

Yakışıklı oyuncu, hafta sonu tatilini sevgilisiyle Atina sokaklarını gezerek geçirdi. Romantik bir tatil kaçamağı yapan çift, en güzel anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Pembe pijamalı kız

Esra Sönmezer, hafta sonu Tarabya’da görüntülendi.

Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket... Neslihan Atagül hamile mi

Yürüyüşe çıkan Sönmezer, spor kıyafet yerine pijama takımı giymeyi tercih etti. ‘Pembe Pijama’ programındaki pijama konseptini sokağa taşıyan Sönmezer, “Pijama bir yaşam tarzı oldu. Günlük yaşantımda çok rahat ediyorum. Kendimi mutlu hissediyorum” dedi. (Behlül AYDIN)

 

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Caner Cindoruk

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