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Kadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!

#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Serra Arıtürk
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, Etiler'de görüntülendi. İş toplantında arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirten Doğulu, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Bir süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, yeni sezon için kolları sıvadı. Senaryo okumalarına başlayan yakışıklı oyuncu ‘güzel işer yapacağız’ dedi.

En son ‘Aşkın Tarifi’ dizisinde Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncunun gönlünü Arıtürk’e kaptırdığı iddiaları magazin gündemine geldi.

Muhabirlerin ‘İhanet iddiaları var’ sorusuna cevap veren Doğulu, ‘Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım. İhanet ettim’ sözleriyle dedikoduları ti’ye aldı. Haberleri görünce ‘karıcığım seni aldatmışım’ dedim gülüp geçtik.

Atagül’ün yurtdışında aldığı ödüle de değinen ünlü oyuncu, ‘Benim karım, diye söylemiyorum Neslihan  çok yetenekli ben de beğeniyorum kendisini’ ifadelerini kullandı.

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 Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün şarkı söylerken çekilen videoları sosyal medyada gündem olmuştu. Neslihan Atagül bu iddiaların üzerine 'Durun! Biraz güleceğim' mesajıyla bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim

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#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Serra Arıtürk

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