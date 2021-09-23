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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün eğlenceli anları

#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül de vardı.

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Şarkıcı Murat Dalkılıç, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu fırtınası esti. Dalkılıç’ın şarkılarına eşlik eden çift danslarıyla da dikkat çekti.

İlk gördüğümde merhaba demedim, bu kim dedim

İlgili Haber:İlk gördüğümde 'merhaba' demedim, 'bu kim' dedim

Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Neslihan Atagül eşin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi. Bir hayli keyifli olan çift her şey yolunda mesajı verdi.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül, setlere ara vermişti. Zor günleri geride bırakan güzel oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti:

“Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Yemek düzenime dikkat etmem gerek hayatım boyunca. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Çok yormuyorum kendimi.”

CİDDİ BİR ŞEY YAŞADIM

Atagül, setlere ne zaman döneceği sorusuna “Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem... Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım. Onun tam olarak geçmesini bekliyorum” sözleriyle cevap vermişti.

 

 

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#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Murat Dalkılıç