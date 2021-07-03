MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKadir Doğulu: Neslihan tatilde
GeriMagazin Kadir Doğulu: Neslihan tatilde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 03.07.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Kadir Doğulu: Neslihan tatilde

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kadir Doğulu: Neslihan tatilde

Kanal D’nin “Aşkın Tarifi” dizisinde başrolü üstlenen Kadir Doğulu, önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı restoranda arkadaşlarıyla yemekteydi.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’ün sağlık durumu sorulunca “Çok şükür gayet iyi. Ailece tatile gittiler. Ben işlerimden dolayı katılamadım. Onun boş zamanlarında ben çalışıyorum, benim boş zamanımda o. Böyle bir denge kurduk” dedi.

Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle başrolünde oynadığı diziden ayrılmıştı. 

Kadir Doğulu: Neslihan tatilde

Kadir Doğulu, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi