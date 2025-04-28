Bu kadarını kadın ünlüler bile nadiren yapıyor... Dayanamadı, bıçak altına yattı... Gençliği parayla satın aldı

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Bugün 60'lı yaşlarına gelen birçok yakışıklı yıldızın yüzlerine çeşitli kozmetik ev estetik müdahaleler yaptırdığı yıllardır konuşuluyor.

62 yaşındaki Tom Cruise'un yüzü kimi zaman balon gibi şiş görünüyor. Bunun da genç görünmek için yaptırdığı uygulamalardan kaynaklandığı ileri sürülüyor. Üstelik söylenenlere göre bunlar öyle basit uygulamalar da değil, çok daha karmaşık ve herkesin denemeyeceği yöntemler. Kendisi bu konuda hiçbir açıklama yapmasa da zaten görünen köy kılavuz istemiyor.

Brad Pitt için de benzer bir durum var... Özellikle de Angelina Jolie ile birlikte olduğu dönemde yüzündeki "mumya gibi" îfade defalarca basının manşetlerini süsledi. Tabii ki Pitt de bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değil.

Büyük olasılıkla iddia düzeyinde kalıp uzun süre konuşulacak benzer bir ünlü daha var şimdi: George Clooney.

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BOYUN ESTETİĞİ YAPTIRDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

Son dönemde 10 yıllık karısı Amal Clooney ile aralarının bozuk olduğu, hatta boşanacaklarına dair söylentilerle gündeme geliyor Clooney. Kendisi bunları yalanlıyor elbette. Her fırsatta Amal Clooney'i övgüler yağdırıyor.

Ama son birkaç gündür bu konuyu bile gölgede bırakan başka bir iddiayla gündemde George Clooney.

63 yaşındaki Clooney, bir süredir ilk Broadway deneyimini yaşadığı Good Night and Good Luck adlı yapımla gündemde. Clooney, hayatının en büyük hayalini gerçekleştirdi ve yıllar önce sinema versiyonunda rol aldığı Good Night and Good Luck'ı bu kez sahneye taşıdı.

Hatta bu projesi için gri saçlarını bile boyattı.

SADECE SAÇINI BOYATMAKLA YETİNMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYOR

Ama söylenenlere göre George Clooney, bununla da yetinmedi. Genç bir görüntü kazanmak için boynundan estetik operasyon geçirdi. Yani boyun bölgesindeki kırışıklık ve sarkmaların ortadan kaldırıldığı "hindi boynu inceltme" denilen bir uygulama yaptırdı.

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Bunu fısıldayan da George Clooney'in yakın çevresi...

Onların ileri sürdüğüne göre Clooney, ilk Broadway deneyimini yaşamadan önce sadece saçını boyatmakla kalmadı aynı zamanda boyun bölgesindeki kırışıklık ve sarkmalardan da kurtuldu.

Yine onların söylediğine göre bu artık George Clooney için bir iyi görünme rutinine dönüşecek, yani bir kereyle kalmayacak.

ÇENESİ DAHA İNCE, ALNINDA BOTOKS İZLERİ VAR

Clooney'in arkadaşları bu konuda " Bundan böyle sorunlu gördüğü noktaları düzelttirmek için daha fazla istek duyacak" diye konuştu.

George Clooney'in bir başka arkadaşı da "Açıkçası estetik operasyon geçirmiş. Çenesi çok daha sıkı görünüyor, boynundaki sarkmalar da ortadan kaybolmuş, elmacık kemikleri belirginleşmiş durumda. Altında da botoks izleri var" sözleriyle Clooney'in yüzünün görünümü hakkında yorum yaptı.

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Yine yakınlarına bakılırsa George Clooney, ilerleyen yaşına rağmen yine de olabildiğince iyi görünmek istiyor. Bunun için üzerinde bir baskı hissediyor ve elindeki kaynakları sonuna kadar değerlendirmekte kararlı.

George Clooney, 2014 yılından bu yana Lübnan asıllı bir insan hakları avukatı olan 47 yaşındaki Amal Clooney ile evli. Çiftin 7 yaşında Ella ve Alexandra adında yedi yaşında ikizleri bulunuyor.

ÜNLÜ ÇİFT BOŞANMA SÖYLENTİLERİNİN MERKEZİNDE

Bu estetik konusu gündeme gelmeden önce Clooney çifti boşanma söylentileriyle konuşuluyordu. Aylardır devam eden bu söylentilere bakılırsa Amal ve Clooney boşanmak üzere..

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Hatta Amal Clooney'in, kocasının kariyerinde önemli dönüm noktası olan Good Night and Good Luck'ın Broadway'deki galasına katılmaması da bu iddiaları güçlendirdi.

Tam da bunların üstüne George Clooney, katıldığı bir sohbet programında akıl durduran bir açıklama yaptı. Dudaklarından, kelimenin tam anlamıyla inanılmayacak sözler döküldü.

Gelin, bir bakalım ünlü oyuncunun neler söylediğine...

Aslına bakılırsa Clooney, bu sözleri daha önce de söylemişti.

Ama o sırada haklarında ayrılık ve boşanma söylentileri olmadığı için bu kadar dikkat çekmemişti. Şimdi aylardır konuşulan bu iddiaların ışığında Clooney'in bu sözleri gündem oldu.

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EVLİLİK SÜRESİNCE HİÇ TARTIŞMAMIŞLAR

ABC Morning adlı programa konuk olan 63 yaşındaki George Clooney, sunucu Gayle King'e 10 yılı bitirip 11'inci yıla girdiği evliliğinde karısı Amal Clooney ile hiç tartışmadıklarını söyledi.

Şöyle konuştu George Clooney: "Hatırlıyorum, ikimiz de burada seninle birlikteydik. O sırada hiç tartışmadığımızı söylemiştik. Hala tartışmış değiliz. Kavga edecek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz... "

George Clooney, sözlerinin bundan sonrasında da 47 yaşındaki karısı Amal Clooney'e övgüler yağdırdı...

'SANKİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIM'

Dünya çapında tanınan başarılı bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney hakkında "Bu inanılmaz kadınla tanıştığım için kendimi olağanüstü şanslı hissediyorum" dedi Clooney.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük ikramiyeyi kazanmış gibi hissediyorum. Dünyanın en şanslı adamı olduğunu düşünmediğim bir gün yok. Bu yüzden harika."

Lübnan kökenli bir aileden gelen Amal Alamuddin ile George Clooney, 2014 yılında Venedik'te gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Bundan üç yıl sonra ikizleri Ella ve Alexander dünyaya geldi.