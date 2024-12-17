KaÃ§ak prensin aile pozu: Sadece aileden deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyadan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ saklÄ±yorlar

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Tabii ki Sussex Ã§ifti o paylaÅŸÄ±mda da Ã§ocuklarÄ±yla ilgili yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri kÄ±sÄ±tlamayÄ± yine kaldÄ±rmadÄ±.. Ã‡ocuklarÄ± Archie ile Lilibet'in yÃ¼zlerini yine meraklÄ±lardan sakladÄ±.

AÄ°LE POZU HEPSÄ°NÄ° GÃ–LGEDE BIRAKTIÂ

Meghan ile Harry'nin paylaÅŸÄ±mÄ± oÄŸullarÄ±nÄ±n adÄ±ndan esinlenerek kurduklarÄ± Archewell adlÄ± vakfÄ±n resmi internet sitesinde yer aldÄ±.

PaylaÅŸÄ±mda Ã§iftin yÄ±l boyu katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinliklerde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± bir araya getirilmiÅŸ.Â Ama iÃ§lerinden bir tanesi var ki bÃ¼tÃ¼n diÄŸer pozlarÄ± geride bÄ±rakÄ±yor.

O karede Ã§iftin oÄŸlu Archie ile kÄ±zÄ± Lilibet de bulunuyor.Â Archie annesine Lilibet de babasÄ±na doÄŸru sarÄ±lmak iÃ§in koÅŸarken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ailenin yanÄ±nda da Ã¼Ã§ tane kÃ¶peÄŸi var.Â

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Ancak o pozda Ã§iftin Ã§ocuklarÄ± Archie ile Libibet'in yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor...

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã§ift Ã§ok nadir dÃ¶nemler dÄ±ÅŸÄ±nda iki Ã§ocuÄŸun yÃ¼zÃ¼nÃ¼ de aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k kamuoyuna gÃ¶stermedi bugÃ¼ne kadar.

Meghan ile Harry'nin paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ã§iftin yÄ±l boyu Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± gezilerde Ã§ekilen fotoÄŸraflar da yer alÄ±yor. Ama Archie ve Lilibet ile birlikte Ã§ekilen pozlarÄ± bunlarÄ±n hepsini geride bÄ±raktÄ±.





BEBEKKEN Ã‡IKTIÄžI YÃœRT DIÅžI GEZÄ°SÄ°NDE KAMERA KARÅžISINDAYDI

Archie dÃ¼nyaya geldiÄŸinde henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k bir bebekken annesi ve babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Sonra Meghan ve Harry ile birlikte bir GÃ¼ney Afrika gezisine Ã§Ä±ktÄ±. O sÄ±rada da hep kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaydÄ±.

Ama Ã§ift ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra Archie'nin yÃ¼zÃ¼ nadiren gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. KardeÅŸi Lilibet'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ise bugÃ¼ne kadar neredeyse gÃ¶ren olmadÄ±.

AÄŸabeyi Prens William ile Kate Middleton'Ä±n Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis biraz da konumlarÄ± gereÄŸi halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼yor. Ama Harry ile Meghan tam tersine iki Ã§ocuklarÄ±nÄ± olabildiÄŸince gizli tutuyor.

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HARRY AÄ°LESÄ°NÄ°N GÃœVENLÄ°ÄžÄ°NDEN ENDÄ°ÅžE EDÄ°YORÂ

Harry'nin bir arkadaÅŸÄ± aslÄ±nda Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±nÄ± kamuoyuna gÃ¶stermekten Ã§ekindiÄŸini belirtti. Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bunun nedeni de Harry'nin ailesinin gÃ¼venliÄŸiyle ilgili endiÅŸeleri.

Ã–zellikle iki Ã§ocuÄŸunun mahremiyetini ve gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§in de bunu yapmak zorunda hissediyor kendini. OÄŸlu Archie ile kÄ±zÄ± Lilibet'in kaÃ§Ä±rÄ±lma korkusu olmadan normal bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼melerini istiyor Harry.

Harry, karÄ±sÄ± ve oÄŸluyla ABD'ye taÅŸÄ±nmadan Ã¶nce de "KarÄ±mÄ±n, annemin kaderini paylaÅŸmasÄ±nÄ± istemiyorum" diyerek ailesiyle ilgili gÃ¼venlik endiÅŸelerini de kimseden gizlememiÅŸti.

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AÄ°LE POZU YÄ°NE TARTIÅžMALARA NEDEN OLDUÂ

Meghan ile Harry'nin bu paylaÅŸÄ±mÄ± yine eleÅŸtirilere ve farklÄ± yorumlara neden oldu sosyal medyada...

Ama bunun Ã¶tesinde en Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtan ise Archie ve Lilibet'in babalarÄ± gibi kÄ±zÄ±l saÃ§lÄ± olmasÄ±ydÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi bunun nadir bir durum olduÄŸunu belirtip iki kardeÅŸin de babalarÄ±na bu kadar benzemesini ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bulduÄŸunu saklamadÄ±.

Ä°ki kardeÅŸin ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼n de dikkatlerden kaÃ§madÄ± elbette.

Bu arada Harry ile Meghan'Ä±n yine Prenses Diana'yÄ± "kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri sÃ¼renler de oldu.

1991 yÄ±lÄ±nda Toronto'ya yapÄ±lan bir ziyaret sÄ±rasÄ±nda Diana iki oÄŸluna kollarÄ±nÄ± aÃ§Ä±p sarÄ±lmak iÃ§in bekliyordu.Â

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Ä°ÅŸte o pozu hatÄ±rlayanlar Meghan ile Harry'nin paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n da o Ã¼nlÃ¼ karenin bir taklidi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

1991 yÄ±lÄ±nda Kanada'nÄ±n Toronto kentinde Ã§ekilen o Ã¼nlÃ¼ fotoÄŸrafta, kraliyetin Brittania adlÄ± yanÄ±nda bulunan Diana, kollarÄ±nÄ± aÃ§Ä±p iki oÄŸlunu karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ sonra da onlara sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Archie dÃ¼nyaya geldiÄŸinde Harry ile Meghan daha Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÃ¼zden de o sÄ±rada Ã¶zel gÃ¼nlerde Ã§ekilen pozlarÄ± kamuoyuna servis ediliyordu.Â

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