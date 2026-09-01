Kaç kere dünyası yıkıldı, ona 'sivrisinek saz' geldi... Boşa değil bu kendine güven!

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Ama bazıları da vardır ki ne güçlük yaşarlarsa yaşasınlar, yere düşseler bile hiç kendilerini kapıp koyvermezler.

Atlattıkları her güçlüğü, hayatın kendilerine sunduğu bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirirler.

Zaten böyle insanları oturup sızlanırken göremezsiniz hiç. Bunu sadece dar çevreleri ve belki kendi evlerinin dört duvarı bilir, başkası değil!

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Belli ki Jennifer Lopez de onlardan biri...Kariyerinde büyük başarılar kazandı, arada sırada zorlukları da yaşadı. Özel hayatı da öyle dümdüz ilerlemedi.57 yaşındaki Lopez bu zamana kadar dört kez evlenip boşandı. Marc Anthony ile yaptığı evlilikten ikiz çocuk annesi oldu.Hayatının aşkı Ben Affleck ile yaptığı evliliği de sadece iki yıl sürdü.



KARİYERİNDE DE ÇALKANTILI DÖNEMLER YAŞADI

Affeck ile boşanma sürecinde kariyerinde de bir tökezleme yaşadı Lopez. Konserleri dolmadı, albümü istediği kadar satmadı.

Dışarıya hiç belli etmedi ama o dönemler onun gibi ünlü ve varlıklı biri için bile kolay geçmedi.

Bütün bunlar olup biterken üzülse bile tek bir şeyi hiç kaybetmedi Lopez: "Hayata meydan okumayı..."



Bunun bir parçası olarak da belli ki kariyerinin önemli bir unsuru olarak gördüğü egzersizi hiç ama hiç bırakmadı.



NE OLURSA OLSUN SPOR YAPMAYI BIRAKMADI

Belki de üzüntüsü, öfkesi spor salonunda döktüğü terle birlikte akıp gitti.

60 yaşına girmesine üç yıl kalan Lopez, geçtiğimiz günlerde Santa Monica'da spor salonuna girerken görüntülendi.

Genellikle toplum içinde duygularını kendine saklayan Lopez, oğlu Max'in lise mezuniyet töreninde gözyaşlarını tutamadı.





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Üzerinde mürdüm rengi bir tayt ve ona uygun yarım bir büstiyer olan Lopez su şişesini de yanından eksik etmedi. Görünümünü de beyaz spor çorapları ve spor ayakkabılarıyla tamamladı.

Saçlarını açık bırakan Jennifer Lopez, güneşten korunmak için şapka ve gözlüğünü de ihmal etmedi.



TURNEDE VE TATİLDE BİLE PROGRAMINI AKSATMIYOR

Fiziksel görünümüne büyük önem veren Lopez, hayatında ne olursa olsun egzersiz ve sağlıklı beslenme programından asla vazgeçmiyor.

Çıktığı turnelerde büyük bir disiplin içinde sporunu yapıyor. Hatta geçmiş yıllarda çıktığı lüks yat tatillerinde bile güvertede ağırlık kaldırıp kaslarını iyice güçlendirirken defalarca görüntülendi yıldız.

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Aslına bakılırsa Lopez ile 2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldığı sonra yeniden bir araya gelip evlendiği Ben Affleck'in ayrılık süreci hiç de kolay olmadı.



ARTIK MUTLULUĞU KENDİSİNDE ARIYOR

Belli ki bu durum Lopez'i de etkiledi. Ama verdiği röportajlarda söylediğine göre Affleck ile yaşlanma hayalleri suya düşse de bundan da bir ders çıkardı.



Mutluluğu bir başkasında, en önemlisi de bir partnerde aramak yerine kendi içinde aramaya karar verdiğini söyledi.

Bu arada Lopez,Affleck ile yollarını ayırdıktan sonra henüz hayatına kimseyi almadı. Bir ara Office Romance filmindeki rol arkadaşı Brett Goldstein ile adı anılsa da bu durum da unutulup gitti.

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