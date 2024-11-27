Yine tacını takıp mücevherlere bürünecek... Dönüşü muhteşem olacak

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Belki normal koşullarda rahatça sağlığınıza kavuşacaksınızdır ama hakkınızdaki söylentiler alıp başını gider. Her ne kadar kendinizi korumaya çalışsanız da psikolojik olarak öyle ya da böyle tüm bunlardan etkilenirsiniz.

İşte İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate Middleton'a olan da tam anlamıyla böyle..

Her şey bu yılın ocak ayında Kate'in karın bölgesinden bir ameliyat geçirdiğinin açıklanmasıyla başladı...

IŞILTISINI HERKES ÖZLEDİ

Sonuç olarak Kate, uzun sessizliğin ardından koruyucu kanser tedavisi göreceğini duyurdu. Zaten gerisini herkes biliyor...

Geçen ağustos ayının sonlarında da tedavisinin bittiğini açıklayan bir video paylaştı. Ama ortalık duruldu sanıyorsanız bu büyük bir yanılgı. Kısa süre önce iki gün ardı ardına Anma Günü'nde kalabalıkların karşısına çıksa da hayranları bununla yetinmedi.

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Çünkü dünyanın dört bir yanındaki hayranları onu en güzel, en iddialı haliyle görmeyi bekliyor hala.

İşte bu türden bir heyecan içindeki hayranları için çok güzel bir haber var.

Çünkü Kate Middleton, önümüzdeki hafta yine tacını takıp, güzel elbisesi içinde ve tabii ki mücevherlere bürünmüş olarak meraklı gözlerin karşısına çıkacak.

Bunun nasıl olacağına şöyle bir bakalım.

İngiliz kraliyet ailesi önümüzdeki hafta Katan Emiri'ni ve eşini ağırlayacak. O ziyaret sırasında Kral Charles, konuğu için Buckingham Sarayı'nda bir de resmi davet verecek. İşte o davete ailenin önde gelen üyeleriyle birlikte geleceğin kralı William ile karısı Kate Middleton da katılacak.

Ama iyi haber bu kadarla sınırlı değil.

Kate Middleton, sadece bu yemekte değil ondan önce karşılama sırasında da Kral Charles, Kraliçe Camilla ve kocası William ile birlikte yerini alacak.

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Daha önce Güney Kore ve Güney Afrika devlet başkanlarının Londra ziyareti sırasında olduğu gibi karşılama da yemek de gayet gösterişli olacak. "Hoş geldiniz" töreni, ardından atlı araba geçişi gibi bütün ayrıntılar olacak. Akşam da "pastanın kreması" diyebileceğimiz yemek var.

HANGİ TACI TAKACAĞI MERAK KONUSU

Aslında günün bütününde Kate'in ne giyeceği, hangi takıları kullanacağı, saçlarını nasıl bir modelde tarayacağı daha şimdiden merak konusu. Ama üzerinde en çok tahmin yürütülen ayrıntı ise Kate'in akşamki yemekte hangi tacını takacağı.

Önceden kullandığı üç taçtan birini takma olasılığı da var... Tedavisinin bitişi onuruna bambaşka ve bugüne kadar hiç kullanmadığı bir tacı takma olasılığı da.

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Bütün bunlar 3 Aralık'taki törende belli olacak zaten.

Ama gelin Kate'in hayranlarının onu en çok görmek istediği 'taçlı hallerini' bir hatırlayalım...

İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonuna ait o taçların hikayesine de kısaca bir bakalım.

KATE'İN BAŞINDA GÖRENLERİN GÖZLERİ DOLDU

Kate Middleton ilk kez başında bir taçla resmi bir davete katıldığında belli bir kuşağa mensup kişilerin gözleri doldu... Çünkü başındaki o taç bir zamanlar kocası William'ın halk tarafından çok sevilen annesi Prenses Diana'nın başını süslerdi.

Cambridge Aşıklar Düğümü adlı bu taç Diana'nın ölümünden sonra ilk kez Kate'in başında gün yüzüne çıkmıştı.

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Ailenin koleksiyonundaki en değerli parçalardan biri olan bu taç aslında Kraliçe Mary için yapılmıştı. Sonra o gelini Ana Kraliçe Elizabeth'e devretti.

Bu ünlü taç annesinin ölümüyle Kraliçe 2. Elizabeth'e miras kaldı. O da William'ın doğumundan sonra gelini Diana'ya verdi tacı.

Diana'nın 1997'deki ölümünden sonra 2015 yılına kadar, yani 18 yıl boyunca İngiliz kraliyet ailesinden hiç kimse tarafından toplum içinde kullanılmadı.

2015 yılında ise Kate Middleton, Buckingham Sarayı'ndaki bir resepsiyona giderken geçmişte Diana ile özdeşleşen bu tacı taktı. Hatta bu taç, yeni Galler Prensesi'nin en çok kullandığı taç haline geldi.

Kate Middleton'ın ise kayınvalidesiyle özdeşleşen bu tacı ilk kez kullandığında büyük olay olmuştu. Bu ünlü taç, Kate'in de en sık kullandığı parçalardan biri.

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Bu ünlü taç aslında Kraliçe Mary için yapılmıştı... Sonra Ana Kraliçe'ye, onun ardından da Elizabeth'e kaldı... O da gelini Diana'ya devretti. Onun ölümünden sonra Kate bu tacı takana kadar da gözlerden uzak kaldı.

ASLINDA BİR KOLYEYDİ

Lotus Tacı ya da diğer adıyla Papirüs Tacı, Kate'in zaman zaman kullandığı taçlardan biri. Bu da İngiliz kraliyet ailesinin "kayıp taçlarından biri" olarak biliniyordu. Sonra 2022 yılında bir davette Kate'in başında ortaya çıktı.

Ana Kraliçe Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen bu mücevher aslında bir kolyeydi. Fakat Kraliçe, elmas ve incilerden oluşan bu kolyeyi taç olarak kullanmak istedi. Böylece Lotus Tacı ortaya çıktı.

Lotus tacı aslında Elizabeth'in annesi olan Ana Kraliçe tarafından kullanılıyordu. Sonrasında Prenses Margaret'in en çok kullandığı taçlardan biri oldu.

NEREDEYSE BİR ASIRDIR GÖREN OLMAMIŞTI

Güney Kore Devlet Başkanı'nın geçen yıl Londra'ya yaptığı gezi sırasında verilen resmi davette ise Kate bu kez neredeyse bir asırdır ortada görünmeyen bir tacı kullandı. Strathmore Gül Tacı bu şekilde, kapalı kapılar ardındaki serüvenini tamamlamış oldu.

Bu da İngiliz kraliyet ailesinin ünlü ve en değerli taçlarından biri. Bu tacın ilk sahibi de Ana Kraliçe Elizabeth idi. Kate ile ayrıldığı nokta ise onun tacı dönemin modasına uygun şekilde alnına takarak kullanmasıydı.

Kate Middleton ise tacı başının üzerinde taşıdı.

Şimdi hayranları Kate'in resmi yemekte bu taçlardan hangisini takacağını büyük bir merakla bekliyor.

Ana Kraliçe bu ünlü tacı dönemin modasına uygun olarak alnına takıyordu.

BİR TEK DÜĞÜNDE TAKTI... SONRA BİR DAHA KULLANMADI: Kate Middleton, aileye gelin gittiği 2011 yılında bu tacı taktı. Yani Prenses'in kullandığı ilk taç duvağını süsleyen Halo Tacı oldu. Fakat Kate, bu tacı daha sonra hiç kullanmadı.