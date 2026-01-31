Büyük evlat kuyuya bir taş attı, ortalık karıştı... Kocan seni benimle aldattı... Oğlun da bunu kanıtladı

Haberin Devamı

O paylaşımda Brooklyn, 2022'de Nicola Peltz ile evlendiği törende annesinin nasıl düğün dansını sabote ettiği de dahil birçok suçlama yöneltti ailesine.

Beckham çifti ise David'in katıldığı bir etkinlikte "Çocukların hata yapmasına izin vermeliyiz... Bunlar öğrenmenin bir parçası" sözleri dışında hiçbir açıklama yapmadı.

Sadece Victoria Beckham, sosyal medya sayfasından "yıkılmadım, ayaktayım" mesajları veren paylaşımlar yaptı. Paris Moda Haftası'nda da tüm ailesini hatta oğulları Cruz ve Romeo'nun sevgililerini de yanına alıp büyük oğluyla gelinine mesaj verdi.

'22 YIL ÖNCE ANLATTIKLARIMI DOĞRULUYOR'

Bütün bunlar olurken beklenmedik bir açıklama geldi. Hem de David'in bundan 22 yıl önce karısını aldattığı ileri sürülen eski asistanı Rebecca Loos'tan.

Haberin Devamı

David Beckham'ın İspanya'da futbol oynadığı yıllarda asistanı olan sonra da yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Rebecca Loos, Channel 5'ın kısa bir süre sonra ekrana gelecek olan The Beckham Feud: Truth and Lies adlı belgeselde konuştu.

Orada da özetle Brooklyn'in sosyal medya paylaşımının David Beckham ile 22 yıl önce yaşadığı yasak ilişkinin doğrulanması olduğunu ileri sürdü.

YASAK İLİŞKİYİ YALANLADI

Rebecca Loos, belgeselin tanıtımında ekrana gelen videoda "Bu. az da olsa söylediklerimin doğrulaması ebette. Brooklyn, yaptığı sosyal medya paylaşımında sahte ilişkileri, her şeyin önünde Beckham markasının geldiğini ve sadece bunun önemli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Loos 2004 yılında İspanya'da top koşturduğu dönemde Beckham'ın asistanıydı. O zamanlar kariyerinin zirvesinde olan David ile 4 ay süren bir yasak ilişki yaşadığını ileri sürdü... Yıllardır konuşulan bu iddiayı David Beckham yalanladı elbette.

O dönemde "Benim çok mutlu bir evliliğim var. Üçüncü birinin bu gerçeği değiştirmek için yapabileceği bir şey yok" diye Loos ile ilişki yaşamadığını savundu.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAN BROOKLYN'E DESTEK VERDİ

Rebecca Loos, belgeselde yer aldığı bölümde Brooklyn'in "Annem karımla düğün dansımı gasp etti" sözlerine de şarkıcı Marc Anthony'nin, Victoria'dan "Buradaki en güzel kadın" diye söz etmesine de değindi.

Loos "Başka bir anne olsaydı ortamı anlardı. Belki de Anthony'ye teşekkür eder ve "Ama buradaki en güzel kadın Nicola. Lütfen bu dansı sen yap' derdi" sözleriyle Victoria Beckham'ı eleştirdi.

Zaten Rebecca Loos, daha Brooklyn Beckham ailesini eleştiren paylaşımını yapar yapmaz hemen ona sosyal medya üzerinden destek vermişti.

SOSYAL MEDYADAN BOMBARDIMANA TUTTU: 2022 yılında ABD'li milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz ile evlenen Brooklyn Beckham, geçen hafta yaptığı sosyal medya paylaşımında anne ve babasına ağır eleştiriler yöneltti. 26 yaşındaki Brooklyn Beckham sonunda oturdu ve Instagram sayfasından ailesine yönelik bütün duygularını satırlara döktü. Daha doğrusu kelimenin tam anlamıyla Victoria ve David Beckham'a yönelik bir saldırı başlattı Brooklyn, ailesinin hayatı boyunca kendisini kontrol altında tuttuğunu ileri sürdü. Bunun sonucunda ortaya çıkan ve altında ezildiği kaygılarla mücadele ettikten sonra 31 yaşındaki karısı Nicola ile huzur bulduğunu ve rahatladığını belirtti.





Haberin Devamı

'ANNEM DÜĞÜN DANSIMI GASP ETTİ'

Bununla da yetinmedi düğünde karısı Nicola ile yapmayı planladığı ilk dansı da annesi Victoria'nın gasp ettiğini ileri sürdü.

Belirttiğine göre Brooklyn, annesi nikahtan sonraki ilk dansı kendisiyle yaptığında utançtan yerin dibine girdiğini de anlattı.

İşte bu yüzden geçen yıl karısı Nicola ile nikah tazelediklerini ve o gün kendi ailesinin davetli olmadığını belirtti.

Brooklyn'in eleştirilerinden babası David Beckham da nasibini aldı. David'in 50'nci yaşını kutlamak için karısıyla birlikte Londra'da olduğunu belirtti Brooklyn.

Öncesinde de babasıyla görüşmek için çok uğraştığını ama David'in bunu bir türlü kabul etmediğini söyledi.

Haberin Devamı

AİLESİYLE BARIŞMAK İSTEMİYOR

Nihayet David oğlunu görmeyi kabul ettiğinde de karısı Nicola'yı onunla birlikte çağırmadı. Bunun üzerine Brooklyn da babasının 50 yaşına girmesinin kutlandığı partilerin hiçbirine gitmedi.

Brooklyn Beckham açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Yıllardır sustum ve bütün bunların özel kalması için elimden geleni yaptım. Ne yazık ki ailem ve onlarla birlikte çalışanlar her fırsatta basına gitmeyi sürdürdü. Bunun sonucunda da kendim için konuşmaktan ve bazı yalan haberlerin doğrusunu anlatmaktan başka seçeneğim kalmadı."

Brooklyn, bütün hayatı boyunca ailesiyle ilgili haberlerin Victoria ve David tarafından kontrol edildiğini belirtip son noktayı da şu satırlarla koydu: "Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol altında olmak istemiyorum. Hayatımda ilk kez kendimi savunuyorum."