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Haber Giriş: 20.08.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaşan Hadise 9 ay önce büyük konuşmuş!

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Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmadan önce bir röportaj veren Hadise'nin, "Asla aşığım demeyeceğim, asla sevgilimle fotoğrafımı paylaşmayacağım" sözleri yeniden magazinin gündemine oturdu.

Hadise ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini ilan etti. Bir süre önce Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamıştı. Hadise de, Instagram'dan sevgilisi ile yer aldığı kareyi "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla paylaştı.

O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Hadise'nin paylaşımından sonra 9 ay önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Popçunun, "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı salladı. Şarkıcının takipçileri, "Asla asla deme" yorumlarında bulundu.

 

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