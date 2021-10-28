Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu... Sahneden indi!

Genç bir öğrenci, Yıldırım’a “Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?” diye sordu.
Oyuncu söyleşiyi noktalayarak sahneden indi.
HADİSE AŞK SARHOŞU
Ayrılığın ardından Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer geçtiğimiz hafta Paris'te Hadise'nin yeni yaşını kutladı.
Mehmet Dinçerler, sevgilisi ile birbirinden romantik fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Dinçerler fotoğrafların altına "Her zaman yanımda ol, doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.
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