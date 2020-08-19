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Haber Giriş: 19.08.2020 - 08:39,Son Güncelleme:

Kaan Yıldırım'dan Mor Çatı’ya maskeli destek

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Kaan Yıldırım'dan Mor Çatı’ya maskeli destek
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Daha önce Doğu’daki okulların eksiklerini gidermek için ‘Toz Tebeşir’ kampanyasını başlatan Kaan Yıldırım, şimdi de şiddet mağduru kadınlara destek sağlamak için örnek bir karar aldı.

KANAL D’nin sevilen dizisi “Hekimoğlu”nda Doktor Mehmet Ali rolüyle seyirci karşısına çıkan Kaan Yıldırım, son dönemde Hadise’yle ilişkisinin yanı sıra yardım çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Daha önce Doğu’daki çocukların ve okulların eksiklerini gidermek için iki öğretmenle birlikte “Toz Tebeşir” kampanyasını başlatan ünlü oyuncu, şimdi de ortaklarından olduğu ProCare Maske’nin satışından elde edilecek gelirin
bir kısmını Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlama kararı aldı.

KADINA ŞİDDET TIRMANIŞA GEÇTİ

Kaan Yıldırım, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyorum. Son aylarda kadına şiddetin maalesef tırmanışa geçtiğini görüyorum. Bu sebeple Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na destek olmak istedim. Kadınların özgür ve eşit koşullarda, toplumsal cinsiyet ayrımcılığından uzak ve erkek şiddetiyle karşılaşmadan bir hayat sürmesinin önemini her gün biraz daha iyi anlıyoruz. ProCare Maske’nin satışlarından elde edeceğimiz gelirin bir kısmıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na destek vereceğiz.” m Sinem VURAL

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