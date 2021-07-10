Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk dedikodularının yankıları sürerken bir haber de Hadise cephesinden geldi. Ünlü şarkıcı gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.

Bodrum'da bir araya gelen ikilinin samimi halleri çevredekiler tarafından görüntülendi. Aşk acısını çabuk unutan Hadise'nin keyfinin yerinde olduğu öğrenildi. Mekana el ele gelen çiftin daha sonra aynı şekilde oradan ayrıldı.

Birkaç ay önce evlilik hazırlığı yapan ikilinin yeni aşkları çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları ‘artık aşklar da yalan’ paylaşımlarıyla görüşlerini belirtti.

KAAN VE ÇAĞLA ŞIKEL!

Şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğini noktalayan Kaan Yıldırım'ın gönlünü model, sunucu Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel’in Çeşme’de bir mekanda eğlendiği öne sürüldü. Son zamanlarda sık sık bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Sürpriz aşkla ilgili Kaan Yıldırım sessizliğini korurken Çağla’nın ise yakınlarına “Kaan arkadaşım” dediği öğrenildi.

SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.

HANDE İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Hadise ile adı anılan Mehmet Dinçerler daha önce de oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşamıştı. Birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşayan ikilinin aşkı kısa sürmüştü.

En lezzetli yemek tarifleri burada