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Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'den ilk paylaşım: Çok kalp

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Hande Yener
Kaan Yıldırım ile Pınar Denizden ilk paylaşım: Çok kalp
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 10:21

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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İlişkilerini el ele katıldıkları Melek Şahin konserinde ilan eden Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşka geldi. Çift birlikte yer aldıkları fotoğrafları 'çok kalp' notu ile peş peşe sosyal medya hesaplarında paylaştı. 

Kaan Yıldırım ile Pınar Denizden ilk paylaşım: Çok kalp

SESSİZ ÇİFT

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş önceki akşam Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Kaan Yıldırım ile Pınar Denizden ilk paylaşım: Çok kalp

İkili, gazetecileri bir anda karşılarında görünce şaşırdı. Çift, muhabirlerin sorularına yanıt vermeyerek hızlı adımlarla uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

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MAVİ SULARA DALDI

Bettina Machler önceki gün yatından denize atlarken çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Denizden ilk paylaşım: Çok kalp

Machler, videonun altına “Mavi sulara dalarken” notunu yazdı. Hakko ayrıca Yunanistan’daki tatilinden anları da beğeniye sundu.

İZMİR'DE ŞOV YAPTI

Hande Yener, İnci Holding’in 70’inci yıl kutlaması kapsamında önceki akşam İzmir Arena’da konser verdi.

Kaan Yıldırım ile Pınar Denizden ilk paylaşım: Çok kalp

Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçunun dansçılarıyla sergilediği şov büyük beğeni topladı.

6 KADIN 6 HİKAYE

Oyuncular Canan Ergüder, Lilya İrem Salman, Nilsu Aktaş, Pelin Akil, Pelin Uluksar ve Pelin Karahan, “Haldun Dormen Yönetiyor- Senfonik Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesinde bir araya geldi.

Kaan Yıldırım ile Pınar Denizden ilk paylaşım: Çok kalp

6 kadın, 20 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelenecek gösteride birlikte sahneye çıkacak. Ve “Chicago” müzikalinde hapishaneye düşen 6 kadının sevgililerini öldürme hikâyelerinin anlatıldığı “Cell Block Tango” şarkısını yorumlayacaklar.

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OYUNCULUK EĞİTİMİ ALIYORUM

Meltem Cumbul ve Gonca Vuslateri önceki gün Cihangir’de görüntülendi.

Kaan Yıldırım ile Pınar Denizden ilk paylaşım: Çok kalp

Vuslateri, “Arkadaşlar acelemiz var. Meltem hocadan ders alıyorum. Oyunculuk hakkında yeni şeyler öğrenmek mükemmel bir şey. Çok şanslıyım” dedi. (Sayit DURMAZ)

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Hande Yener

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