Kaan Yıldırım, Hadise ile ilgili sorulara yanıt vermedi: Karşı tarafın bir ilişkisi var...

Ayrılığın ardından Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kaan Yıldırım ise kendisini işine verdi ve yeni dizisi için çalışmaya başladı.

Ünlü oyuncu önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Trafikte beklerken muhabirlerle sohbet eden Yıldırım, Hadise Hanım ile ayrıldınız öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz? sorusuna yanıt vermek istemedi:

"Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum"

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