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Haber Giriş: 23.08.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Kaan Yıldırım, Hadise ile ilgili sorulara yanıt vermedi: Karşı tarafın bir ilişkisi var...

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Kaan Yıldırım, Hadise ile ilgili sorulara yanıt vermedi: Karşı tarafın bir ilişkisi var...

Kaan Yıldırım ile Hadise yakşalık 1,5 yıl aşk yaşamış, bir dargın bir barışık süren ilişki geçtiğimiz aylarda kesin olarak bitmişti.

Ayrılığın ardından Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

Hadise, Mehmet Dinçerlere olan aşkını haykırdı
Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını haykırdı!

Kaan Yıldırım ise kendisini işine verdi ve yeni dizisi için çalışmaya başladı.

Ünlü oyuncu önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!

Trafikte beklerken muhabirlerle sohbet eden Yıldırım, Hadise Hanım ile ayrıldınız öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz? sorusuna yanıt vermek istemedi:

"Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum"

 

 

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