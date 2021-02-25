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Haber Giriş: 25.02.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, Bebek'te!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, Bebek'te!
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Kaan Taşaner, bir süredir aşk yaşadığı Seray Dura ile önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen Kaan Taşaner, “Birlikteliğiniz ne zaman başladı?” sorusuna “Bizi ilk çektiğiniz zamanlarda başladı” yanıtını verdi.

Sevgilisinden 16 yaş büyük olan oyuncuya aralarındaki yaş farkının ilişkide sorun yaratıp yaratmadığı da soruldu. Taşaner, “Bunlar insanın vaktini çalan sorular, biz kaçalım” diyerek röportajı noktaladı. Kaan Taşaner 41, Seray Dura ise 25 yaşında.

Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, Bebekte

RENKLİ İKİLİ
Renkli giyim tarzlarıyla dikkat çeken ikili, daha sonra el ele yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti. 

DİZİYE VEDA ETTİ
TRT 1 ekranlarında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 'Marcus' karakterine hayat veren Kaan Taşaner yayınlanan son bölümde 'Sultan Melikşah' tarafından öldürülerek diziye veda etti.

Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, Bebekte

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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