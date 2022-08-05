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Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın gergin anları

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#Kaan Taşaner#Seray Dura#Dilan Çiçek Deniz
Kaan Taşaner ve Seray Duranın gergin anları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 11:48

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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ÖNCE KIZDI, SONRA ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Kaan Taşaner ve Seray Dura önceki gün gergin anlar yaşarken görüntülendi. Oyuncu, sevgilisine önce kızdı sonra öpücüklere boğarak gönlünü aldı.

Kaan Taşaner ve Seray Duranın gergin anları

Kaan Taşaner ve Seray Dura önceki gün Baltalimanı’nda gergin anlar yaşadı. Oyuncu, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle yol kenarında tartışırken görüntülendi. Taşaner, ilk önce kızdığı sevgilisine daha sonra sarılarak ve öperek ikna etme çabasına girdi.
Bu durum karşısında tepkisiz kaldığı görülen Dura’nın mutsuzluğu objektife yansıdı.

Kaan Taşaner ve Seray Duranın gergin anları


Sevgililer, kısa bir yürüyüşün ardından bir banka oturdu. Sevgilisine yakın ilgide bulunan Kaan Taşaner, sonunda Dura’nın günlünü almayı başardı. Bir süre sahilde el ele yürüyen ikili, evlerinin yolunu tuttu. (Behlül AYDIN)

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İPTAL ETMEDİK, ERTELEDİK

Dilan Çiçek Deniz, Bebek Lucca çıkışı görüntülendi.

Kaan Taşaner ve Seray Duranın gergin anları

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlenmeye hazırlanan ünlü oyuncu, sorular üzerine “Düğünü iptal etmedik. Benim çekimlerim başlıyor, Thor’un da kendi işleri var. O yüzden ertelemek zorunda kaldık” dedi. (Behlül AYDIN)

SETİ ÇOK ÖZLEDİM

Özgü Kaya önceki gün Zorlu AVM’de arkadaşlarıyla buluştu.

Kaan Taşaner ve Seray Duranın gergin anları

Kanal D’de yayınlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde rol alan Kaya, yeni sezonu beklediğini ve dizinin çekildiği Ayvalık’ı çok özlediğini söyledi: “Sezonu şimdiden bekliyorum. Yakın zamanda sete başlamış olurum. Şu sıralar tatil yapıyor ve uzun süredir görmediğim arkadaşlarımla hasret gideriyorum. Bir an evvel set başlasın da Ayvalık’a gideyim ve çalışma arkadaşlarımla bir araya geleyim diye bekliyorum.”

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SAĞLIĞIM GAYET İYİ

Sertab Erener ve eşi Emre Kula önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi.

Kaan Taşaner ve Seray Duranın gergin anları

Yakın zamanda koronavirüsü atlatan şarkıcı, “Sağlığım gayet iyi” dedi. Çift, 1 saat süren sahil yürüyüşünü tamamlaması ardından aracıyla Bebek’ten ayrıldı. (Behlül AYDIN)

YAĞMUR BİZİMLE BİRLİKTE

Hande Subaşı önceki gün Etiler’de kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Kaan Taşaner ve Seray Duranın gergin anları

Subaşı, Cemal Hünal, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek ile birlikte oynadığı “Zevcat” filminin çekimlerinin sona erdiğini söyledi. Oyuncu ayrıca Yağmur Ün’ün hamileliğinden dolayı filmden ayrılmadığını da belirtti: “Yağmur bizimle birlikte filmin tümünde yer aldı. Diğer rol onun şartlarına uymadı sanırım ama hep beraberdik. Hayatta bunlar şans ve sürpriz.” (Behlül AYDIN)

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 ALIŞVERİŞ SONRASI YEMEK

Buğra Gülsoy önceki gün eşi Nilüfer Gürbüz ile Zorlu AVM’de alışveriş yaptı.

Kaan Taşaner ve Seray Duranın gergin anları

Çift daha sonra oyuncu arkadaşlarıyla bir araya gelerek yemek yedi. İkili, uzun süre arkadaşlarıyla sohbet etti.

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#Kaan Taşaner#Seray Dura#Dilan Çiçek Deniz

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