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Haber Giriş: 08.04.2021 - 07:15 | Son Güncelleme:

Kaan Girgin'e şok suçlama! Artık annesinin soyadını kullanacak...

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Kaan Girgin'e şok suçlama! Artık annesinin soyadını kullanacak...

Ünlü doktor Seran Göçer, 13 yıl önce boşandığı oyuncu Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (13) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için açtığı davayı kazandı.

Göçer, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla mahkemeye başvurarak kızının kendi soyadını kullanması için dava açmıştı.

BABASINI 1-2 DEFA GÖRDÜ
Kaan Girgin ile 13 yıl önce anlaşmalı boşanan Göçer’in dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Tarafların bugün 13 yaşında olan çocuğu S.G.’nin velayeti anneye verilmiştir. Ancak S.G. bugüne kadar sadece 1 ya da 2 defa babasını görmüştür. Çocuğun annesiyle soyadının farklı olması gerek okulunda, gerekse sosyal yaşamında büyük sıkıntı yaşatmaktadır.”

Mahkeme, küçük S.G.’nin soyadının annesinin soyadı ‘Göçer’ olarak değiştirilmesine karar verdi.

Kaan Girgine şok suçlama Artık annesinin soyadını kullanacak...

Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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