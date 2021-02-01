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Magazin
Haber Giriş: 01.02.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Kaan Girgin’e nafaka tazyiki

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Kaan Girgin’e nafaka tazyiki
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Oyuncu Kaan Girgin’in eski eşi doktor Seran Göçer, Girgin hakkında şikayette bulundu.

Göçer daha önce Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi soyadı olan ‘Göçer’i kullanması için dava açmıştı. Kızının, babası olan Kaan Girgin’i hayatı boyunca bir ya da iki kez gördüğünü dilekçesinde belirten Göçer, ünlü oyuncunun mahkemenin hükmettiği nafakayı dahi ödemediğini, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürmüştü. Bu sefer Göçer, oyuncunun nafaka borçlarını ödemediği iddiasıyla tazyik hapsi ile cezalandırılmasını talep etti. Seran Göçer dilekçesinde, Kaan Girgin’in mahkemenin çocuk için hükmettiği nafaka ödeme koşullarına uymadığını, halen kendisine borçlu olduğunu öne sürdü.

Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin’e soyadı davası açtı
Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin’e soyadı davası açtı
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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