Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti: Kaan Dimili kimdir?
Gemlik eski Belediye Başkanlarından Nezih Dimili'nin oğlu Kaan Dimili, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dimili aynı zamanda Nazlı Kayı'nın üvey babasıydı. Uzun zamandır evlilik hazırlığı yapan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğünü Kaan Dimili’nin vefatı ardından ertelendi. Peki, Kaan Dimili kimdir?
Gemlik eski Belediye Başkanlarından Nezih Dimili'nin oğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili'nin ağabeyi Av. Kaan Dimili, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili, abisi Av. Kaan Dimili'yi ölüm haberi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cenazesinin bugün ikindi namazı sonrasında Asım Kocabıyık Camiinden kaldırılarak Yeni Mezarlıkta toprağa verileceğini duyurdu.
Nazlı Kayı'nın üvey babası olan Kaan Dimili, Dimili Hukuk Bürosu isimli işyerinin sahibiydi. Kalp krizine yenik düşen Kaan Dimili, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu.