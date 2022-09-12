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Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun'dan şoke eden suçlama: Çocuğum için sustum

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#Kaan Boşnak#Yüzyüzeyken Konuşuruz#Başak Ceylan Torun
Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torundan şoke eden suçlama: Çocuğum için sustum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 07:15

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak’ın boşanma aşamasındaki eşi Başak Ceylan Torun, şiddete uğradığını iddia etti.

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Ali Kutluhan adında oğulları bulunan çiftten Torun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız.”

Başak Ceylan Torun’a Ömür Gedik ve Yeşim Salkım dahil birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından destek mesajı geldi.

Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torundan şoke eden suçlama: Çocuğum için sustum

Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift karantina döneminde sadece şahitlerin katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti.

 

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#Kaan Boşnak#Yüzyüzeyken Konuşuruz#Başak Ceylan Torun

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