Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun'dan şoke eden suçlama: Çocuğum için sustum

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Ali Kutluhan adında oğulları bulunan çiftten Torun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız.”

Başak Ceylan Torun’a Ömür Gedik ve Yeşim Salkım dahil birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından destek mesajı geldi.

Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift karantina döneminde sadece şahitlerin katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti.