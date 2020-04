Kaan Boşnak kimdir ve nerelidir? Kaan Boşnak'in eşi kim?

Kaan Boşnak kimdir? sorusu, evlilik haberinin ardından merak konusu oldu. Magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından, Kaan Boşnak'ın biyografisi ve hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Kaan Boşnak'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.

KAAN BOŞNAK KİMDİR?

Sabahattin Kaan Boşnak 4 Eylül 1992'de dünyaya gelmiştir. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınan müzisyen, müzisyenliğinin yanı sıra edebiyat yönünü de oldukça geliştirmiştir. Boşnak, daha lise yıllarında Genç Praksis dergisini çıkarmıştır. Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencisi olan Boşnak, 3 Maymun isimli grubu kurmuş ve vokallik yapmış fakat sonradan grup dağılmıştır. Boşnak, müzik kariyerinde Nick Cave, Erkin Koray, Kesmeşeker ve Cemiyette Pişiyorum'dan etkilenmiştir.

Bağımsız rock türünde müzik yapan Kaan Boşnak, 2011 yılında Engin Sevik ile beraber kurduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuyla başlarda yayınladığı videolar ile dinleyicilerinden beğeni topladı. 2013 yılında ilk albümleri 'Evdekilere Selam' sayesinde daha geniş kitlelere ulaştılar. İlerleyen zamanda sırasıyla Can Tunaboylu, Can Kalyoncu ve Baran Ökmen'in de katılımıyla grup son haline ulaştı. 2014 yılında Otoban Sıcağı ve 2018 yılında Akustik Travma albümleriyle popülariteleri de hızla arttı. Bunun yanı sıra Ne Farkeder, Canavar, Sandal, Boş Gemiler ve 2020 yılında New York Red Bull Müzik Stüdyoları'nda analog kaydettikleri Kazılı Kuyum teklilerini dinleyiciye sundular.

Aynı zamanda Bostancı Gösteri Merkezi'nde 5000 kişiye verdikleri en büyük tek konserlerinin belgeseli de bulunmaktadır.

KAAN BOŞNAK KİMİNLE EVLENDİ?

Ünlü müzisyen Kaan Boşnak festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun'la dünyaevine girdi.