Karantinaya parti molası

EŞİNİN ARAÇTAN İNMESİNE YARDIM ETTİ

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, yeni albümü Justice'in yayınlanması nedeniyle Batı Hollywood'da ünlü bir gece kulübünde bir parti düzenledi. Partiye Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, özel bir araçla geldi. Justin Bieber, eşinin araçtan inmesine de nazik bir şekilde yardım etti.

TEPEDEN TIRNAĞA KIRMIZI GİYDİ

Hafta sonuna erken başlayan çiftin konukları arasında Kylie Jenner ile Kendall Jenner da vardı. 23 yaşındaki Kylie Jenner, geceye yarı şeffaf kırkızı bir kıyafet giyerek katıldı. Göbeğini açıkta bırakan bu görünümünü de yine aynı renk bir maskeyle tamamladı Jenner.



DAHA SADE GİYİNDİ

Ablası Kendall Jenner ise biraz daha sade bir kıyafet tercih etti. Onun da göbeğini açıkta bırakan bir giyim tarzı seçtiği görüldü. Kendall Jenner da koronavirüs önlemi olarak giyimine uygun renkte siyah bir maske taktı.



ÖZEL ÖNLEMLER Mİ ALDILAR?

Koronavirüs pandemisinin tekrar yükselişe geçtiği bir dönemde düzenlenen bu parti bazı çevreler tarafından eleştirildi. Fakat bazıları da Bieber'ın, konuklarıyla ilgili gerekli önlemleri almış olabileceğini ileri sürdü.



KARDASHIAN JENNER AİLESİNİN DUDAK UÇUKLATAN ÖNLEMLERİ

Partinin konukları arasında bulunana Kendall ve Kylie Jenner'ın ailesinin virüsten korunmak için nasıl önlem aldığı geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Bunu da ünlü sunucu Andy Cohen anlatmıştı. Cohen, Kardashian Jenner ailesinin yeni TV programı For Real: The Story of Reality TV' için röportaj yapmaya evlerine gittiği sırada karşılaştığı uygulamalardan söz etmişti.



EVİNE GİRMEK KOLAY DEĞİL

52 yaşındaki sunucu, kendisinin bir arabaya bindirildiğini ve Los Angeles vadisinde bir Covid-19 test merkezine götürüldüğünü açıkladı. Andy Cohen, "Vadide koronavirüs testi yaptıracağım tıp merkezine götürüldüm. Sağlık görevlisine, ‘Sonuçları bana şimdi verecek misiniz?’ diye sordum" ifadelerini kullandı. Görevlinin, sonuçları kendisine verilmeyeceğini söylediğini belirten Cohen, şoförün onu doğruca Khloe Kardashian’ın evine götürdüğünü ve arabada beklettiğini anlattı. Andy Cohen, Kardashianların salgın uygulamasını anlatırken, "Sanırım bunu tüm misafirlere yapıyorlar" ifadesini kullandı. Şoförün kendisini eve götürdüğünü ve "Sizi içeri alacaklar. İkinci kapı açılırsa sonucunuz negatiftir" dediğini aktardı.



NEGATİF SONUCA KAPI AÇILIYOR

Sunucu, şoförün bunu daha önce de yapmış gibi davrandığını belirterek, "İkinci kapı mı, sonucumu orada mı öğreneceğim?" diye şaşırdığını söyledi. Cohen, sonucu öğrenme aşamasını da "İnanılmazdı! ‘Kapı bu mu?’ diye sordum. Hayır o değilmiş. Bir başka kapı daha varmış. Oraya gittik ve işte oradaydı... Kapı açıldı. Ben de koronavirüs olmadığımı öğrendim" şeklinde anlattı. Ailenin üyelerinden Kim Kardashian da geçen hafta bir restorana girmeden önce aracında koronavirüs testi yaptırmıştı. Kardashian, sonucun negatif olduğunu öğrendikten sonra restorana girmişti. Sadece Kardashian- Jenner ailesinin değil, gösteri dünyasının diğer ünlülerin de virüsten korunmak için özel önlemler aldığı konuşuluyor.

