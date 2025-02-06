İçine düştüğü karanlık onu yiyip bitiriyor… Karısı çaresizce izliyor… 300 milyonluk boşanma davası yolda

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Altı yılı deviren evliliklerinde büyük bir mutluluk da yaşayıp beş ay önce Jack Blues adını verdikleri oğullarını da kucaklarına aldılar.

BİTMEYEN DEDİKODULAR DOĞU MU ÇIKACAK?

Tüm bu mutlu görünen tabloya rağmen ve her dedikodu çıktığında tekrarlanan aşk pozları bir yana Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in evliliklerinde sorun yaşadıkları iddialarının ardı arkası kesilmek bilmedi.

Hatta ünlü şarkıcının son zamanlarda çekilen fotoğrafları, boşluğa bakan gözleri ve mutsuzluğu o kadar dikkat çekmeye başladı ki söylentiler daha da alevlendi.

Radaronline’ın gündeme getirdiği habere göre Justin Bieber giderek içine düştüğü buhrandan bir türlü kurtulamıyor ve Hailey Bİeber da ona uzattığı sevgi dolu elinin artık bir işe yaramadığının iyice farkına vardı.

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KARISI NE YAPSA ONA YARDIM EDEMEDİ

Çiftin evliliği büyük bir sınavdan geçerken birlikte yemeğe çıkan ve bu söylentileri yalanlamak isteyen çiftin aslında ayrılık hazırlığında olduğu konuşuluyor.

30 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı ve 28 yaşındaki ünlü model, “biz iyiyiz” mesajı vermeye çalışsa da Justin Bieber yine tuhaf giyimi ve asık suratıyla dikkat çekti.

Hailey Baldwin’in kocasının giderek artan “çocuksu” davranışları karşısında çaresiz kalmış durumda ve artık durumu düzeltmek yerine kendini bu evlilikten kurtarmaya çalışıyor.

BOŞANIP OĞLUNUN VELAYETİNİ ALACAK İDDİASI GÜNDEMDE

Hatta iddialara göre Hailey Bieber boşanmayı ve Justin'in 300 milyon dolarlık devasa servetinin peşine düşmeyi ayrıca şarkıcı kendine çeki düzen vermezse beş aylık oğulları Jack Blues'un velayetini de almayı düşünüyor.

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Çocuk yaşta şöhreti bulan ancak onu gencecikken dünyaya getiren anne ve babası ayrıldıktan sonra zor günler geçiren Justin Bieber geçmişte alkol ve uyuşturucu yüzünden de büyük sıkıntılar yaşamıştı.

SÖZ VERMİŞTİ AMA...

Hatta Justin ve Hailey bu yolan çıkarken ünlü modelin ondan artık asla bu alışkanlıklarına geri dönmeyeceğine dair söz aldığı da konuşuluyordu.

Ne yazık ki geçmişi Justin Bieber’ın peşini bırakmadı. Ve taciz, tecavüz hatta kadın ticareti gibi korkunç iddialarla suçlanan ve şu an hapiste olan Diddy’yle olan yakınlığı yıldız şarkıcıyı çok korkuttu.

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DIDDY DAVASINDA ADI GEÇİYOR, GEÇMİŞİNDEN KORKUYOR

Bu süreçte Diddy’yle olan videoları gün yüzüne çıkan Justin Bieber aslında bu davada bir suçlu değil en ünlü kurbanlardan biriydi. Ancak Bieber bu unutmak istediği şeylerin yeniden gündeme gelmesinden çok rahatsız.

Çiftin evliliğindeki temel sorunlardan biri de yaptıkları işler…

Justin Bieber yıllardır müzik piyasasından büyük bir servet elde etti ancak epeydir çalışmıyor ve kendini iyice tembelliğe teslim etmiş durumda.

KARISI ÇALIŞIYOR, KENDİSİ OTURUYOR

Hailey Bieber ise kocasının aksine kendi kozmetik markasını yarattıktan sonra işlerini çok büyüttü ve bu uğurda da gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

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Ünlü modelin Justin Bieber’ın kurban rolünü oynayıp kendini bırakmasından çok rahatsız. Ve kendisi de onunla birlikte bu karanlığa çekilmemek için artık harekete geçecek…

Tüm bunların hepsi elbette şimdilik iddia boyutunda. Ünlü çiftin evliliğinin geleceği ise onlar açıklama yapınca ya da bu konuda bir adım atınca ortaya çıkacak…