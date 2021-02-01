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Haber Giriş: 01.02.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Ünlü çiftin otomobili ilgi odağı oldu: Bir bakan bir daha baktı

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Ünlü çiftin otomobili ilgi odağı oldu: Bir bakan bir daha baktı
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Gösteri dünyasının mutlu çifti Justin Biber ve Hailey Baldwin Bieber, önceki akşam birlikte gezintiye çıktılar. Çiftin yeni otomobili kendilerini bile gölgede bıraktı.

Ünlü çiftin otomobili ilgi odağı oldu: Bir bakan bir daha baktı


FOTOĞRAFÇILAR ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Ünlü çiftin Santa Monica'daki romantik gezisini yine peşlerindeki paparazzi ordusu adım adım takip etti. Ama bu kez Bieber çifti kadar hatta onlardan daha fazla dikkat çeken bir ayrıntı vardı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'ın otomobili. 

Ünlü çiftin otomobili ilgi odağı oldu: Bir bakan bir daha baktı

GRİ RENKLİ OTOMOBİL
Ünlü çift, o gece gezinti için, Bieber'ın yeni satın aldığı elektrikli Rolls Royce'u tercih etti. Gri renkli otomobilin görüntüsü çevredeki herkesin dikkatini çekti.

Ünlü çiftin otomobili ilgi odağı oldu: Bir bakan bir daha baktı

LÜKS OTOMOBİL KOLEKSİYONU VAR
Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin arabaya binerken ona kapıyı açmaya çalıştı. Ama ilk anda kapıyı açmak için tutamağa ulaşmakta zorlandı. Bieber çiftinin yeni aracının 72 milyon dolar olduğu belirtildi. Bieber'ın lüks markalardan oluşan servet değerinde bir otomobil koleksiyonu bulunuyor. Bieber'ın toplam serveti ise geçen yıl itibariyle 285 milyon dolardı.

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